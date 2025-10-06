चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल की एक कॉल और खुश हो गया मोबाइल फोन का मालिक
चंडीगढ़ में पीजीआई चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक राहगीर का खोया हुआ मोबाइल फोन लौटाया। कांसल निवासी तेजिंदर का फोन चौक के पास गिर गया था। हेड कांस्टेबल विपिन ने फोन में मौजूद नंबर पर संपर्क करके उन्हें सूचित किया और पहचान पत्र दिखाने के बाद मोबाइल वापस कर दिया। तेजिंदर ने पुलिस की ईमानदारी की सराहना की है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ईमानदार इंसान हमेशा वाहवाही लूटता है और दूसरों को खुशियां देता। इसी सोच का परिचय दिया है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने। उन्होंने साइकिल ट्रैक पर मिला मोबाइल फोन उसके मालिक को लौटाया। इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल ने हंसी भरे लिहाजे से कहा- भाई तेरा मोबाइल फोन तो लूट लिया था। इस पर युवक ने कहा कि ईमानदार पुलिसवाला मोबाइल क्या लुटेगा, वह तो लोगों का दिल जीतता है। जैसा आपने जीत लिया।
कांसल निवासी तेजिंदर ने बताया कि सोमवार को वह किसी काम से पीजीआई की ओर जा रहे थे। चौक के पास पहुंचते ही उनका मोबाइल फोन जेब से गिर गया, लेकिन तेजिंदर आगे बढ़ गए और बाद में देखा कि उनका मोबाइल फोन गायब है। इसी दौरान पीजीआई चौक पर तैनात हेड काॅन्स्टेबल विपिन ने साइकिल ट्रैक पर मोबाइल फोन पड़ा देखा।
उन्होंने मोबाइल फोन में सेव किए गए नंबर पर संपर्क किया। थोड़ी देर बाद तेजिंदर मौके पर पहुंचे और अपना पहचान पत्र दिखाया। इसके बाद हेड काॅन्स्टेबल विपिन ने मोबाइल फोन तेजिंदर को सौंप दिया। तेजिंदर ने पुलिस जवानों की ईमानदारी की खुले दिल से सराहना की और कहा कि ऐसी सकारात्मक घटनाएं आम नागरिकों के विश्वास को बढ़ाती हैं।
