    पत्नी की मौत की खबर सुनते ही लेह-लद्दाख से फ्लाइट पकड़ चंडीगढ़ पहुंचे एएसआई, पढ़ें पूरा मामला

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आइटीबीपी क्वार्टर में एएसआई सरणबीर सिंह की पत्नी नीलम तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के बेटे ने बताया कि उसकी मां मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पति सरणबीर सिंह लेह-लद्दाख में तैनात थे और सूचना मिलते ही फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे। नीलम तोमर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया।

    आईटीबीपी की 16वीं बटालियन में तैनात एएसआई को जैसे ही पत्नी की मौत की खबर मिली, तुरंत फ्लाइट पकड़कर पहुंचे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित आइटीबीपी क्वार्टर में एएसआई सरणबीर सिंह की पत्नी नीलम तोमर ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही सरणबीर सिंह लेह-लद्दाख से फ्लाइट पकड़कर चंडीगढ़ पहुंचे। बाद में शव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले स्थित अपने पैतृक गांव लेकर गए, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया।

    सरणबीर सिंह की ड्यूटी आईटीबीपी की 16वीं बटालियन में लेह-लद्दाख में है। उनका बेटा शिवम मोहाली के सेक्टर-67 में प्राइवेट नौकरी करता है। शिवम ने बताया कि उनकी मां पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान रहती थीं। सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे जब वह घर पहुंचा तो मां को पंखे से लटका हुआ पाया।

    तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेक्टर-32 जीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव का जीएमसीएच-32 में पोस्टमार्टम कराया गया और मंगलवार को स्वजनों को सौंप दिया गया। 