जंगली सूअर के शिकार के आरोप में चंडीगढ़ से पकड़ा गया एनआरआई, घर के फ्रिजर में मिला मांस, पांच एयरगन, पिस्टल और कारतूस भी बरामद

रवि अटवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वन एवं वन्यजीव विभाग ने एक एनआरआई को जंगली सूअर का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 45 वर्षीय जसप्रीत सिंह घुम्मन परिवार के साथ अमेरिका में रह रहा है और कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ लौटा था। यहां उसका सेक्टर-35 में भी घर है। वन विभाग को शिकार की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस की टीम के साथ उसके सेक्टर-35 स्थित घर पर छापेमारी की। उसके घर के फ्रिजर से काफी मात्रा में मांस बरामद हुआ। पांच एयरगन, पिस्टल, कारतूस और शिकार करने वाले 11 जाल भी बरामद हुए हैं।

वन विभाग की टीम ने मांस के सैंपल लेकर इसे जांच के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून को भेज दिया है। विभाग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, वन विभाग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर-35 में रहने वाला एक एनआरआई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूचीबद्ध प्रजातियों में शामिल जानवरों का शिकार करता है। ऐसे जानवरों का शिकार कानूनन प्रतिबंधित है। विभाग को सूचना मिली थी कि आरोपित ने पंजाब के किसी जंगल में जंगली सूअर का शिकार किया है और वह इसका मांस उसने चंडीगढ़ में अपने घर रखा हुआ है।

सूचना मिलने पर वन विभाग, चंडीगढ़ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उनके घर पर छापेमारी की। विभाग ने एनआरआई के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धाराएं 9, 39, 40, 48-A, 49-B, 50, 51 और 57 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

घर से मिली एयरगन और जाल वन विभाग को घुम्मन के घर की तलाशी के दौरान पांच एयरगन, पिस्टल, कारतूस और शिकार करने वाले 11 जाल बरामद हुए हैं। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपित शौकिया तौर पर जंगली जानवरों का शिकार करता रहता है। विभाग के पास उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें एयरगन के साथ-साथ कुछ जानवर और पक्षी भी नजर आ रहे हैं। विभाग का कहना है कि उसके खिलाफ जांच जारी है और देहरादून से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आरोपित के घर से जो मांस बरामद हुआ है वह जंगली सूअर का है या नहीं, इसकी पुष्टि रिपोर्ट के बाद ही होगी।