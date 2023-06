राज्य में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में और सुधार लाने के लिए पंजाब के प्रशासकीय सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिए है। जिससे पीजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की बारीकी के साथ निगरानी के अलावा इनका तेजी से निपटारा यकीनी बनाया जा सके।

अब पंजाब में AI करेगा शिकायतों का निपटारा, प्रक्रिया में सुधार के लिए मंत्री अमन अरोड़ा ने दिए निर्देश

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: राज्य में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में और सुधार लाने के लिए पंजाब के प्रशासकीय सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिए है। जिससे पीजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की बारीकी के साथ निगरानी के अलावा इनका तेजी से निपटारा यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि एआई मानवीय दखलअंदाजी को घटाकर समय की बचत करेगा और शिकायतों के निपटारों में और अधिक तेजी और पारदर्शिता लाएगा। विभाग के कामकाज की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते अरोड़ा ने प्रमुख सचिव प्रशासकीय सुधार और जन शिकायत निवारण तेजवीर सिंह को कहा कि वह राज्य और जिला स्तर पर लंबित पड़ी शिकायतों की निरंतर निगरानी को यकीनी बनाए। लंबित पड़ी शिकायतों का भी लिया जायजा उन्होंने अलग-अलग अधिकारियों और मुलाजिमों के पास लंबित पड़ी शिकायतों का भी जायजा लिया। सबसे अधिक पेडिंग शिकायतों वाले विभागों की मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए। सभी बकाया शिकायतों को निपटाने के लिए समय- सीमा तय करने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सिस्टम में सुधार के लिए सत्ता में आई है। लोगों को राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का लाभ लेने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि लोगों को सेवाओं प्रदान करने में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजवीर सिंह ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि शिकायतों की निगरानी और अनुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली शुरू करने के लिए एक टीम काम कर रही है। उन्होंने प्रशासकीय सुधार विभाग की तरफ से पेडिंग शिकायतों के निपटारे के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। मीटिंग में विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Edited By: Nidhi Vinodiya