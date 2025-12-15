पंजाब में हेलमेट न पहनने से 800 से ज्यादा मौतें, 2024 में सड़क हादसों का खौफनाक आंकड़ा आया सामने

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में औसतन हर दो घंटे में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो रही है।

पिछले पांच वर्षों में पंजाब में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे यह राज्यों के शीर्ष के गंभीर दुर्घटना प्रभावित राज्यों में शामिल हो गया है।

पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना, शराब पीकर ड्राइविंग और मोबाइल फोन का उपयोग भी मौतों के आंकड़े को बढ़ा रहे हैं।

अकेले पंजाब में 2024 में 800 से अधिक मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई हैं। वर्ष 2020 में पंजाब में लगभग 2,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज हुई थीं, जो 2024 में बढ़कर 4,700 से अधिक हो गई।

इसी अवधि में सड़क हादसों की संख्या भी 6,000 के पार चली गई। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और सुरक्षा उपायों की कमी इस बढ़ते आंकड़े के मुख्य कारण हैं।

हिमाचल में हादसे में कम लेकिन मौत दर चिंतनीय हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मौत की दर चिंतजक बनी हुई है।

2024 में राज्य में 1,200 से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज की गई हैं। पहाड़ी रास्ते, तीखे मोड़, ओवरलोडिंग और खराब मौसम को यहां हादसों का प्रमुख कारण बताया गया है।

पीआईएफएसएफ की तैनाती के बाद और चिह्नित ब्लैक स्पाइंट्स पर घातक सड़क हादसों में आठ से 10 प्रतिशत तक कमी आई है। 2021 से 2023 के बीच, लगभग 1,200 गंभीर घायलों की जान बचाने का दावा किया गया है।

हालांकि, पीआईएफएसएफ के प्रयासों के बावजूद, राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आँकड़ा अब भी चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। तेज रफ़्तार, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनदेखी, शराब पीकर वाहन चलाना और ग्रामीण सड़कों पर सीमित निगरानी समस्याओं इस स्थिति को और गंभीर बना रही है।