    आतंकी रिंदा और हैप्पी पासियां को भगोड़ा घोषित करेगी NIA, घर पर समन भेज शुरू की प्रक्रिया

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    सेक्टर-10 में पिछले साल हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश रचने वाले आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और हैप्पी पासियां को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 में पिछले साल हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश रचने वाले आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और हैप्पी पासियां को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने कोर्ट के आदेश के बाद उनके घर के पते पर समन भेजे। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी उनके बारे में विज्ञापन जारी किए गए। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। रिंदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़ा है और उसके पाकिस्तान में छिपे होने की सूचना है।

    वहीं, हैप्पी पासियां अमेरिका में है और इसी साल उसे अमेरिकी एजेंसी एफबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया था। अब उसे वापस भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। पासियां ने पंजाब में कई धमाके करवाए हैं।