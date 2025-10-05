Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के पूर्व मंत्री कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले पर कार्रवाई तेज, NIA ने जारी की चार्जशीट; 7 अप्रैल को हुआ था अटैक

    By Digital Desk Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में खालिस्तान के गुर्गों समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है जिनमें सैदुल अमीन और अभिजोत जांगड़ा गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि कुलबीर सिंह सिद्धू और मनीष उर्फ ​​काका राणा अभी भी फरार हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर पर ग्रेनेड हमला करने वाले खालिस्तान के गुर्गों सहित चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को चंडीगढ़ की अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी सैदुल अमीन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी अभिजोत जांगड़ा और दो फरार आरोपियों जिनकी पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी कुलबीर सिंह सिद्धू और करनाल निवासी मनीष उर्फ ​​काका राणा के रूप में की गई है इनके नाम दिए गए हैं।

    7 अप्रैल को हुआ था हमला 

    बता दें कि यह हमला 7 अप्रैल, 2025 की रात को किया गया था। एनआईए ने कुछ दिनों बाद, 12 अप्रैल को जांच अपने हाथ में ले ली।

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कार्यकर्ता सिद्धू ने अपने सहयोगी मनीष के साथ मिलकर पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक आतंकवादी गिरोह बनाया, ताकि लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा सके और जबरन वसूली के जरिए बीकेआई के लिए पैसा जुटाया जा सके।

    मनीष ने ही अमीन को किया था भर्ती

    दरअसल मनीष ने ही अमीन को भर्ती किया था जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया था। हमले के बाद सिद्धू ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें मनीष के साथ मिलकर साजिश रचने की जिम्मेदारी ली गई थी।

    सिद्धू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

    उल्लेखनीय है कि सिद्धू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी रखा गया है। इससे पहले एनआईए ने अप्रैल 2024 में पंजाब स्थित वीएचपी (विश्व हिंदू परिषद) नेता विकास प्रभाकर की टार्गेट किलिंग से संबंधित मामले में सिद्धू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने फरार लोगों को पकड़ने और गिरफ्तार करने तथा भारत में सक्रिय बीकेआई के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)