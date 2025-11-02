पंजाब में चेकिंग के नाम पर अखबारों का डिस्ट्रीब्यूशन रोका गया, कई जिलों में सप्लाई न होने से रीडर परेशान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने रविवार तड़के अखबारों की सप्लाई लेकर जा रही गाड़ियों को चैकिंग के नाम पर रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के कारण मोगा, फिरोजपुर, नंगल, मानसा, बरनाला आदि जिलों में दो से तीन घंटे देरी से अखबार पहुंचे। जिसकी वजह से डिस्ट्रिब्यूटरों में जहां नाराजगी पाई गई।

वहीं, इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की इस कार्रवाई की बात आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने तो इसे आतंकवाद के दौर से भी जोड़ा। जिसमें कहा गया कि आतंकवाद के दिनों में ऐसा देखने को मिलता था। हालांकि, पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर सप्लाई की गाड़ियों को क्यों रोका गया।

जालंधर कैंट से कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने एक्स एकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए इसे अखबारों की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने लिखा, भगवंत मान सरकार ने अखबारों की सप्लाई को केवल इसलिए रोका क्योंकि पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ में 50 नंबर कोठी में रुकने वाली खबरों को लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके। दिल्ली की लॉबी पंजाब के खजाने को लूट रही है।

यह सभी को पता हैं लेकिन अखबारों की सप्लाई रोक कर सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। पंजाब इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। राज्य में प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर अखबार नहीं आना छाया रहा। जब सुबह-सुबह अखबार घरों में नहीं पहुंचा तो लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर इसे लिखना शुरू किया।

जैसे-जैसे दिन चढ़ा बड़ी संख्या में लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। जानकारी के अनुसार जो अखबार सुबह छह बजे तक लोगों के घरों तक पहुंच जाता है, पुलिस द्वारा सप्लाई रोके जाने के कारण 9 बजे तक लोगों के घरों तक पहुंचा। भाजपा नेता डॉ. सुभाष शर्मा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र की दुहाईयां देते हैं, लेकिन हकीकत यह हैं कि उन्हें लोकतंत्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं हैं। आतंकवाद के दिनों में सुना जाता था कि अखबारों की सप्लाई रोक दी गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज लोगों को वहीं दिन याद करवा दिया।