चंडीगढ़: डंपिग ग्राउंड नें पॉलिथीन में लिपटा मिला नवजात का शव, मंजर देखकर दहल गया सुपरवाइजर
चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड में एक सुपरवाइज़र को पॉलिथीन में एक नवजात शिशु का शव मिला। इस घटना ने मानवता को झकझोर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और जागरूकता बढ़ाने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के डंपिंग ग्राउंड में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया।
रोजाना की तरह सुबह ड्यूटी पर पहुँचे सुपरवाइज़र पुष्पेन्दर शर्मा की नज़र जैसे ही कूड़े के ढेर पर पड़ी एक पॉलिथीन पर गई, उनका दिल सहम गया।
पॉलिथीन के अंदर एक नवजात बच्ची/बच्चे का निर्जीव शरीर पड़ा था। क्षणभर को पुष्पेन्दर की सांसें थम गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी बेरहमी से जन्म लेते ही मासूम को मौत के हवाले कर सकता है।
घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी।
आसपास काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे इस दृश्य को देखकर अभी तक सदमे में हैं। एक महिला सफाई कर्मचारी ने भावुक होकर कहा, “जिसने भी ये किया है, उसके दिल में जरा भी ममता नहीं थी। ये मासूम तो दुनिया देखने से पहले ही चली गई।”
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को यहाँ किसने फेंका। अधिकारी भी मानते हैं कि यह घटना न सिर्फ अपराध है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता का भी प्रतीक बनकर सामने आई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरूकता और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि कोई मां मजबूरी या सामाजिक दबाव में इस तरह का कदम न उठाए।
फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नवजात के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
