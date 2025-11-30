चंडीगढ़: डंपिग ग्राउंड नें पॉलिथीन में लिपटा मिला नवजात का शव, मंजर देखकर दहल गया सुपरवाइजर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के डंपिंग ग्राउंड में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया।

रोजाना की तरह सुबह ड्यूटी पर पहुँचे सुपरवाइज़र पुष्पेन्दर शर्मा की नज़र जैसे ही कूड़े के ढेर पर पड़ी एक पॉलिथीन पर गई, उनका दिल सहम गया।

पॉलिथीन के अंदर एक नवजात बच्ची/बच्चे का निर्जीव शरीर पड़ा था। क्षणभर को पुष्पेन्दर की सांसें थम गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी बेरहमी से जन्म लेते ही मासूम को मौत के हवाले कर सकता है।

घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी।

आसपास काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे इस दृश्य को देखकर अभी तक सदमे में हैं। एक महिला सफाई कर्मचारी ने भावुक होकर कहा, “जिसने भी ये किया है, उसके दिल में जरा भी ममता नहीं थी। ये मासूम तो दुनिया देखने से पहले ही चली गई।”