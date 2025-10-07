Language
    नए चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद पहुंचे चंडीगढ़, पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, प्रशासक से हुई मुलाकात

    By Dr Sumit SIngh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:14 PM (IST)

    नए चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने चंडीगढ़ पहुंचकर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। यूटी गेस्ट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज वे टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ पुलिस के कार्यक्रम में शामिल होंगे जहाँ 50 नई मोटरसाइकिलें पुलिस बेड़े में शामिल की जाएंगी। प्रशासक कटारिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे।

    नए चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद चंडीगढ़ के प्रशासक से मुलाकात करते हुए।

    जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। चंडीगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद मंगलवार शाम को शहर पहुंच गए। यूटी गेस्ट हाउस में उन्हें चंडीगढ़ पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर यूटी गृहसचिव मनदीप सिंह बराड़, डीजीपी डाॅ. सागरप्रीत हुड्डा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने चीफ सेक्रेटरी का स्वागत किया।

    शाम को ही चीफ सेक्रेटरी ने यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पंजाब राजभवन में मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी सुबह 8.30 बजे टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में 50 नई मोटरसाइकिलें शामिल करने के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे।