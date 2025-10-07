नए चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद पहुंचे चंडीगढ़, पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, प्रशासक से हुई मुलाकात

जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। चंडीगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद मंगलवार शाम को शहर पहुंच गए। यूटी गेस्ट हाउस में उन्हें चंडीगढ़ पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर यूटी गृहसचिव मनदीप सिंह बराड़, डीजीपी डाॅ. सागरप्रीत हुड्डा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने चीफ सेक्रेटरी का स्वागत किया।