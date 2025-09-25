पंचकूला में नायब और चंडीगढ़ में मनोहर ने लगाई झाड़ू, एक घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान, लोगों से भी अपील
चंडीगढ़ और पंचकूला में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शहरवासियों के साथ मिलकर श्रमदान किया। मनोहर लाल ने सभी से सप्ताह में एक घंटा श्रमदान करने का आह्वान किया। नायब ने पंचकूला में शहीद स्मारक पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़/पंचकूला। एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और चंडीगढ़ में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर, यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी शहरवासियों के साथ झाड़ू लगाकर खुद श्रमदान किया। मनोहर लाल ने सभी को श्रमदान करने का आह्वान किया।
मनोहर लाल ने कहा कि सब सप्ताह में एक घंटा एक साथ श्रमदान करने लगें तो शहर में कहीं गंदगी नहीं बचेगी। सफाई की जिम्मेदारी केवल निगम या प्रशासनिक अथाॅरिटी की नहीं है। सफाई की शुरुआत अपने घर और आस-पास से होती है। सभी को इस कार्य में अपना श्रमदान करना चाहिए।
वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के सेक्टर-2 स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित विशेष श्रमदान अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।