पंचकूला में नायब और चंडीगढ़ में मनोहर ने लगाई झाड़ू, एक घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान, लोगों से भी अपील

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़/पंचकूला। एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और चंडीगढ़ में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर, यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी शहरवासियों के साथ झाड़ू लगाकर खुद श्रमदान किया। मनोहर लाल ने सभी को श्रमदान करने का आह्वान किया।

मनोहर लाल ने कहा कि सब सप्ताह में एक घंटा एक साथ श्रमदान करने लगें तो शहर में कहीं गंदगी नहीं बचेगी। सफाई की जिम्मेदारी केवल निगम या प्रशासनिक अथाॅरिटी की नहीं है। सफाई की शुरुआत अपने घर और आस-पास से होती है। सभी को इस कार्य में अपना श्रमदान करना चाहिए।