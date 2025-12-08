Language
    कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पार्टी से सस्पेंड; 500 करोड़ वाले बयान के बाद हुई कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश कांग्र ...और पढ़ें

    नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी की सदस्यता से उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से सियासी माहौल गरमा गया है। 

    उन्होंने नवजोत कौर से आरोपों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि न किसी ने 500 करोड़ रुपये दिए और न ही ऐसी कोई बात है। वहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे और मौजूदा समय में भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरा बनने के कई पैमाने हैं।

