    यात्रीगण ध्यान दें! नंगल डैम से वाया चंडीगढ़-मोहाली होकर अंबाला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अगले 10 दिन के लिए रद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    रेलवे ने नंगल डैम से चंडीगढ़-मोहाली होते हुए अंबाला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को अगले 10 दिनों के लिए रद कर दिया है। इससे यात्रियों को असुविधा होगी। भरतगढ़ से आनंदपुर साहिब तथा मोहाली से चंडीगढ़ के बीच ट्रैक पर विभिन्न स्थानों पर इंटरलॉक रिपेयर वर्क के चलते ट्रेन को रद करने का निर्णय लिया गया है।

    नंगल डैम से वाया चंडीगढ़ होते हुए अंबाला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रद होने से यात्री परेशान।

    संवाद सहयोगी, कुराली। नंगल डैम से वाया कुराली, मोहाली और चंडीगढ़ होते हुए अंबाला जाने वाली डेली पैसेंजर ट्रेन अगले 10 दिन रद रहेगी। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। 

    नंगल डैम अंबाला अप 64516 ट्रेन रोजाना सुबह 10:45 पर नंगल डैम से चल कर रोपड़ होते हुए दोपहर 12:18 बजे कुराली स्टेशन पर पहुंचती है और वाया मोहाली,चंडीगढ़ होते हुए दोपहर 2:20 पर अंबाला पहुंचती है। बड़ी संख्या में लोग इसमें रोजाना सफर करते हैं।

    इसी तरह 64517 डाउन अंबाला से सुबह 11:35 पर चल कर राजपुरा ,सरहिंद ,फतेहगढ़ साहिब के रास्ते मोरिंडा से होते हुए दोपहर 1:27 पर कुराली पहुंचती है जहां से वाया रोपड़, श्री आनंदपुर साहिब होते हुए दोपहर 3:20 पर नंगल डैम पहुंचती है।

    64516 अप एवं 64517 डाउन पैसेंजर ट्रेन में स्टूडेंट एवं व्यापारी वर्ग के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य मुसाफिर भी सफर करते हैं जिन्हे पिछले मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने 30 नवंबर तक ट्रेन को रद किया है।

    कुराली रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि रेलवे ने भरतगढ़ से आनंदपुर साहिब तथा मोहाली से चंडीगढ़ के बीच ट्रैक पर विभिन्न स्थानों पर इंटरलॉक रिपेयर वर्क के चलते ट्रेन को रद किया है।