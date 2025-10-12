Language
    मॉर्चरी में फ्रीजर बंद रहने से अंतरराष्ट्रीय अलगोजा वादक की मृतदेह सड़ गई, विदेश से आए स्वजन तो उड़े होश, पढ़ें अस्पताल प्रशासन ने क्या दिया जवाब

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक करमजीत बग्गा का शव मॉर्चरी में फ्रीजर खराब होने के कारण सड़ गया। अस्पताल प्रशासन ने बिजली न होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। इस घटना से अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है। अस्पताल प्रशासन का गैरजिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। इससे लोगों में रोष है।

    करमजीत सिंह बग्गा का चार दिन पहले निधन हो गया था।

    वेद शर्मा, मोहाली। फेज-6 स्थित मेडिकल कालेज (एम्स) में उस समय शर्मनाक लापरवाही सामने आई, जब एक अंतरराष्ट्रीय अलगोजा वादक करमजीत बग्गा की मृतदेह फ्रीजर बंद रहने के कारण सड़ गई। अस्पताल प्रशासन ने बिजली न होने का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। इस घटना ने न केवल मृतक परिवार बल्कि पूरे शहर को झकझोर दिया और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

    प्रसिद्ध करमजीत सिंह बग्गा का चार दिन पहले निधन हो गया था। उनके परिजन विदेश में होने के कारण अंतिम संस्कार में देरी हुई। मृतदेह को सुरक्षित रखने के लिए परिजनों ने सिविल अस्पताल फेज-6 मोहाली की मॉर्चरी में रखवाया। शनिवार को जब परिजन विदेश से लौटे और अंतिम दर्शन के लिए मॉर्चरी पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। जिस फ्रीजर में मृतदेह रखी गई थी, वह बंद पड़ा था।

    शरीर से तेज दुर्गंध आने लगी थी और मृतदेह काला पड़कर फूल चुका था। परिजनों का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फ्रीजर दो से तीन दिन पहले ही बंद हो गया था और अस्पताल प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब परिवार ने इस संबंध में अस्पताल अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बिजली न होने का बहाना बना दिया। वहीं सिविल सर्जन से संपर्क करने पर उन्होंने भी यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि मॉर्चरी किसी अन्य विभाग के अधीन है।

    फोरेंसिक विभाग के एचओडी डॉ. अश्वनी कुमार ने बताया कि मॉर्चरी में रखी बॉडी थोड़ी खराब हो गई थी। मॉर्चरी में कुल आठ फ्रीजर हैं और सभी वर्किंग कंडीशन में हैं। जिस फ्रीजर में कलाकार की बॉडी रखी थी वो भी चल रहा था और उसका टेंपरेचर भी मेंटेन था। बाद में टेक्नीशियन को बुला कर चेक करवाया तो उसने बताया कि फ्रीजर की एक कॉयल थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी जिसे बाद में ठीक करवा दिया था।