सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले 35 को मारेंगे, राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर का दावा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। 35 लोगों की एक सूची बनाई है और इन सभी को मौत के घाट उतारा जाएगा। यह दावा मोहाली में हुई कबड्‌डी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले बंबीहा गैंग के गैंगस्टर डोनी बल ने किया है।

मीडिया के सामने आकर बल ने कहा कि राणा बलाचौरिया उनके दुश्मनों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम कर रहा था, इसलिए टपका दिया। उसने बताया कि राणा ने क्लब मालिक से वसूली के लिए लॉरेंस से धमकी भरी कॉल करवाई थी। डोनी बल ने एक यूट्यूब चैनल को कही है, लेकिन दैनिक जागरण इनकी पुष्टि नहीं करता।

गैंगस्टर डोनी के दावे राणा नए खिलाड़ियों पर दबाव डालता था: गैंगस्टर डोनी बल ने कहा कि राणा बलाचौरिया गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए नए खिलाड़ियों पर दबाव डालता था। राणा हमारा नुकसान कर रहा था, हमने उसका नुकसान किया है और कुछ नहीं है। जो हमारे दुश्मन को फाइंनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

समझाने पर भी राणा नहीं माना: गैंगस्टर डोनी बल ने कहा कि राणा बलाचौरिया को मैसेज किया था कि वह कबड्‌डी खिलाड़ियों को दबाए नहीं, लेकिन नहीं माना। वह कबड्डी खिलाड़ी नहीं था और न ही प्रमोटर। इतना जरूर है कि लाॅरेंस बिश्नोई और जम्गू भगवानपुरिया के कहने पर खिलाड़ियों को दबाता था। उसने ढ़ाई माह पहले लाॅरेंस बिश्नोई से एक क्लब मालिक को फोन करवाया था कि हिस्सा रख, हमारा आदमी तुमसे पैसे लेकर जाया करेगा।

पंजाबी गायक गोल्डी से मिला, फिर मूसेवाला की हत्या हुई: डोनी ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले एक पंजाबी गायक कनाडा में गोल्डी बराड़ से मिला था। इस बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार को पता था, फिर भी मूसेवाला की सिक्योरिटी कम क्यों कराई गई। मूसेवाला के कथित मैनेजर शगनप्रीत को लेकर बल ने कहा कि वह मेरे साथ पूरे टच में था। वह मेरे साथ फोन पर जानकारी दे रहा था। इसमें लक्की पटियाल का कुछ भी लेना-देना नहीं है। मूसेवाला को मारने वालों के चक्कर में 35 लोग मारने हैं, बेकसूर को नहीं मारेंगे।

पुलिस जिसे मास्टरमाइंड बता रही, वह सिर्फ दोस्त: गैंगस्टर डोनी बल ने कहा कि एशप्रीत को हत्या का मास्टरमाइंड बताकर मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। एशप्रीत उसका दोस्त है, लेकिन उसने कभी उसके लिए काम नहीं किया। 17 दिसंबर को एनकाउंटर में मारे गए हरपिंदर का नाम तो उसने आज ही सुना। उसका नाम इसमें डाला गया और मार दिया गया।

सरकार पर उठाए सवाल : डोनी बल ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि गैंगस्टर दूसरी सरकारों ने पैदा किए, हम इसे खत्म कर रहे हैं। फिर बटाला उपचुनाव के लिए जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पर क्यों लाया गया। उसे रेड बुल क्यों पिलाई गई। तरनतारन उपचुनाव के बाद उसे वापस क्यों छोड़ा गया। कोई रिमांड क्यों नहीं लिया गया। उसके लिए जेल में पिज्जा और केएफसी आइटम आते हैं।

गैंगस्टर के दावों पर पुलिस का जवाब कबड्‌डी में वर्चस्व के लिए की हत्या: मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने कहा था कि राणा की हत्या सिर्फ कबड्‌डी में वर्चस्व के लिए हुई है। कोई दूसरी वजह नहीं है। मूसेवाला की हत्या का बदला जैसी कोई बात नहीं: एसएसपी ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने जैसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ वारदात को जस्टिफाई और सेंशेनलाइज करने का प्लान है। पुलिस की जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले।

एशप्रीत मास्टरमाइंड, हरपिंदर ने ग्राउंड सपोर्ट दिया: एशप्रीत को लेकर एसएसपी ने कहा था कि उसी ने राणा की हत्या की साजिश रची। 25 नवंबर को भारत आया और पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद 14 दिसंबर को अपनी मस्कट की टिकट करवा। 15 दिसंबर को हत्या और इसके बाद 16 दिसंबर को देश छोड़कर जा रहा था। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। हरपिंदर ने राणा की हत्या में ग्राउंड सपोर्ट उपलब्ध कराई थी।