मोहाली में पैसे लेने गया युवक रातभर नहीं लौटा, सुबह ऑटो में बेसुध मिला, पूरे शरीर पर चोट के निशान
मोहाली में एक युवक पैसे लेने गया और रात भर घर नहीं लौटा। रातभर घरवाले उसे ढूंढते रहे। अगली सुबह वह एक ऑटो में बेहोश पाया गया, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। सिर पर टांके और आंख में सूजन पाई गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार शाम तक होश नहीं आया है।
जागरण संवाददाता मोहाली। फेज-11 से शनिवार शनिवार शाम से लापता युवक रविवार सुबह गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक ऑटो में मिला। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। 24 घंटे बाद यानी रविवार शाम तक भी होश में नहीं आया है।
विकास शनिवार शाम 6 बजे घर से निकला था। परिजनों के अनुसार वह किसी व्यक्ति को पैसे देने गया था। उसके बाद घर नहीं लौटा। रातभर परिजन उसकी तलाश करते रहे। मां सावित्री देवी ने बताया कि विकास का मोबाइल नंबर आने से चिंता और बढ़ गई।
सुबह करीब 6 बजे, एक व्यक्ति ने ऑटो में एक युवक को बेहोशी की हालत में पड़ा होने के बात कही। घरवाले तुरंत वहां पहुंचे। देखा कि विकास के पूरे शरीर पर गहरी चोटों के निशान, सिर पर टांके और आंख में सूजन पाई गई। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
