मोहाली में पैसे लेने गया युवक रातभर नहीं लौटा, सुबह ऑटो में बेसुध मिला, पूरे शरीर पर चोट के निशान

जागरण संवाददाता मोहाली। फेज-11 से शनिवार शनिवार शाम से लापता युवक रविवार सुबह गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक ऑटो में मिला। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। 24 घंटे बाद यानी रविवार शाम तक भी होश में नहीं आया है।

विकास शनिवार शाम 6 बजे घर से निकला था। परिजनों के अनुसार वह किसी व्यक्ति को पैसे देने गया था। उसके बाद घर नहीं लौटा। रातभर परिजन उसकी तलाश करते रहे। मां सावित्री देवी ने बताया कि विकास का मोबाइल नंबर आने से चिंता और बढ़ गई।