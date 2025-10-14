Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली के खरड़ में दिनदहाड़े महिला को थप्पड़ मारे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की, लोगों ने युवक को पकड़कर धुनाई की

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    मोहाली के खरड़ में एक रिहायशी कॉलोनी में एक युवक ने दिनदहाड़े एक महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसने महिला को पीटा और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने युवक को पकड़कर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    खरड़ की एक रिहायशी काॅलोनी में दिनदहाड़े एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ की।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। खरड़ की एक रिहायशी काॅलोनी में दिनदहाड़े एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर थप्पड़ मारे, बाल खींचे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। लोगों ने उसे पकड़कर उसकी धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक धीरज सिंह उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। वह नयागांव में किराये के मकान में रहता है। उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने बताया कि वर्ष 2020 से वह अकेली रह रही है। घटना के समय वह अपने घर के बाहर खड़ी थीं। युवक ने उसे देखकर अभद्र टिप्पणियां कीं। महिला ने विरोध किया तो युवक ने उसे थप्पड़ मारे, बाल खींचे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे।

    उन्होंने युवक को पकड़ कर जमकर धुनाई की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।