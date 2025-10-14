मोहाली के खरड़ में दिनदहाड़े महिला को थप्पड़ मारे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की, लोगों ने युवक को पकड़कर धुनाई की

जागरण संवाददाता, मोहाली। खरड़ की एक रिहायशी काॅलोनी में दिनदहाड़े एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर थप्पड़ मारे, बाल खींचे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। लोगों ने उसे पकड़कर उसकी धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक धीरज सिंह उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। वह नयागांव में किराये के मकान में रहता है। उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

महिला ने बताया कि वर्ष 2020 से वह अकेली रह रही है। घटना के समय वह अपने घर के बाहर खड़ी थीं। युवक ने उसे देखकर अभद्र टिप्पणियां कीं। महिला ने विरोध किया तो युवक ने उसे थप्पड़ मारे, बाल खींचे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे।