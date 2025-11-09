Language
    मोहाली में गाड़ी हटाने की बात पर भड़के बराती, सोसायटी में घुसकर मचाया उत्पात, दो भाइयों को बुरी तरह पीटा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    मोहाली में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया। बरातियों ने दो भाइयों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना फेज-10 में हुई, जब दोनों भाई बाजार जा रहे थे और एक गाड़ी हटाने बात कही। गाड़ी हटाने के अनुरोध पर बरातियों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

    करीब 15 बरातियों ने दो भाइयों पर लाठियों और तेजधार हथियारों से हमला किया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। दुल्हन लेने जा रहे बराती गाड़ी हटाने की बात पर भड़क गए। सोसायटी में घु दो भाइयों पर हमला कर दिया। घटना फेज-10 में हुई। बरातियों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 

    घायल अमित ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह चाचा के घर आया हुआ था। चचेरे भाई 19 वर्षीय आदित्य के साथ बाजार से सामान के लिए घर के मुख्य गेट से गाड़ी निकाली तो सड़क पर एक बरात जा रही थी। रास्ता बंद होने पर गाड़ी हटाने का अनुरोध किया।

    गाड़ी वाला भड़क गया और दोनों भाइयों से गाली-गलौज करने लगा। अमित और आदित्य ने आपत्ति जताई तो बरात में शामिल करीब 15 युवकों ने लाठियों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव किया।

    दोनों घायलों को परिवार के लोगों ने फेज-6 के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है। 