मोहाली वालों के लिए काम की खबर, सर्दियों में सुबह 10 बजे तक मिलेगी पानी की सप्लाई

    By Lakhwant Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    15 दिसंबर से फरवरी के आखिर तक सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई दी जाएगी।

    संवाद सहयोगी, मोहाली। सर्दियों के मौसम में शहर के लोगों को सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई मिलेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फेडरेशन मोहाली की मांग पर यह फैसला लिया गया है।

    फेडरेशन के प्रेसिडेंट पवित्र सिंह विरदी ने बताया कि अपील की थी कि सर्दियों के मौसम में शहर के लोगों की सुविधा के लिए पानी की सप्लाई सुबह 10 बजे तक बढ़ा दी जाए, जिसे वाॅटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मान लिया और मंजूरी दे दी।

    उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट के फैसले के मुताबिक, 15 दिसंबर से फरवरी के आखिर तक सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई दी जाएगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।