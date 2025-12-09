मोहाली में वेटरन सपोर्ट सेंटर बंद, पूर्व सैनिकों में जताया रोष, सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, मोहाली। वेटरन सपोर्ट सेंटर को बंद करने के निर्णय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों में गहरी निराशा और चिंता पैदा कर दी है। एक्स-सर्विसमैन ग्रेविटेशनल सेल, मोहाली के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस सारी ने इस संबंध में चंडीमंदर स्थित सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख को पत्र लिखकर सहायता केंद्र को बंद न करने की अपील की है।

पूर्व सैनिकों ने बताया कि यह सेंटर प्रतिदिन 50 से 200 मामलों का समाधान करता है और यहां आने वाले सैनिकों तथा उनके परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है।

यह केंद्र मोहाली, आधे चंडीगढ़ के अलावा पटियाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिलों के सैन्य परिवारों के लिए एक प्रमुख सहारा है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि केंद्र का बंद होना हजारों परिवारों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए इसे हर हाल में जारी रखा जाना चाहिए।