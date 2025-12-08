Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली में बनेगा 300 बेड का अस्पताल, प्रक्रिया शुरू, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:24 PM (IST)

    मोहाली में सेक्टर-66 में 300 बेड का नया सिविल अस्पताल बनेगा। पंजाब सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसका लक्ष्य नई विकसित कॉलोनियों को बेहतर स्वास्थ् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बढ़ती आबादी और नई विकसित कॉलोनियों को देखते हुए नया सिविल अस्पताल बनाने की प्रक्रिया तेज।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। शहर का विस्तार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके मुकाबले स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी सीमित हैं। फेज-6 का अस्पताल ही अब तक एकमात्र प्रमुख विकल्प है। बढ़ती आबादी और नई विकसित कॉलोनियों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सेक्टर-66 में नया 300 बेड का सिविल अस्पताल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुल 8.72 एकड़ में बनने वाला यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। पंजाब हेल्थ सिस्टम काॅर्पोरेशन (पीएचएससी) के एक्सईएन ईशान गोयल ने बताया कि इसी महीने अस्पताल की ड्राइंग के लिए टेंडर जारी किया जाएगा, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। लक्ष्य है कि अस्पताल को अगले दो सालों में पूरा कर दिया जाए।

    एरोसिटी और आईटी सिटी के विकसित होने के बाद मोहाली का दायरा काफी बढ़ गया है। फिलहाल फेज-6 स्थित मेडिकल कालेज और अस्पताल (एम्स) शहर के एक कोने में स्थित है। ऐसे में दूसरे हिस्सों खासकर एरोसिटी, आईटी सिटी और सेक्टर-85—के लोगों को आपात स्थिति में काफी दूरी तय करनी पड़ती है।

    सेक्टर-85 से फेज-6 पहुंचने में पीक आवर पर 40-45 मिनट लग जाते हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी होती है। सेक्टर-66 में नया अस्पताल बनने से इस समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।