    मोहाली बनेगा उत्तर भारत का नया आईटी हब; इंफोसिस करेगी 300 करोड़ का निवेश, 2500 नौकरियां होंगी पैदा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने इंफोसिस के साथ मिलकर मोहाली में 300 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। यह निवेश आईटी सिटी में 30 एकड़ का अत्याधुनिक कैंपस बनाएगा, जिससे 2,500 से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाली तकनीकी नौकरियां पैदा होंगी। यह परियोजना पंजाब को उत्तर भारत का प्रमुख आईटी हब बनाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। यह 'मिशन इन्वेस्टमेंट' पहल का हिस्सा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और ब्रेन ड्रेन को रोकेगा।  

    पंजाब सरकार का मिशन इन्वेस्टमेंट सफल

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अपने युवाओं और अर्थव्यवस्था के लिए एक नया सुनहरा अध्याय लिखा है। भारत की अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड मोहाली में 300 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिससे आईटी सिटी में 30 एकड़ का एक आधुनिक कैंपस बनेगा। यह कैंपस 2,500 से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाली तकनीकी नौकरियां पैदा करेगा, जो पंजाब को उत्तर भारत का प्रमुख आईटी हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना सरकार की ‘मिशन इन्वेस्टमेंट’ पहल का शानदार उदाहरण है, जो पंजाब को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जा रही है।

    मोहाली के आईटी सिटी में बनने वाला यह इंफोसिस कैंपस अत्याधुनिक तकनीकों का केंद्र होगा। यह परियोजना दो चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहला चरण 3 लाख वर्ग फुट का निर्माण लाएगा, जो तुरंत रोजगार के अवसर खोलेगा। दूसरा चरण 4.8 लाख वर्ग फुट का और विस्तार करेगा, जिससे कुल मिलाकर 2,500 से 2,700 नौकरियां पैदा होंगी। ये नौकरियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में होंगी। पंजाब के कॉलेजों से निकलने वाले नौजवानों के लिए यह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। अब घर के पास ही बड़े सपने सच करने का मौका मिलेगा।

    इंफोसिस का यह निवेश मोहाली और पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा। कैंपस में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी, जीएसटी और अन्य खर्चों से स्थानीय व्यवसायों को जबरदस्त फायदा होगा। होटल, किराए के मकान, छोटी-बड़ी दुकानें और वेंडर्स को नई मांग मिलेगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से और भी रोजगार पैदा होंगे। यह निवेश न केवल मोहाली को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि पूरे राज्य की जीडीपी में भी बड़ा योगदान देगा। पंजाब सरकार का यह कदम कृषि के साथ-साथ आईटी जैसे नए क्षेत्रों में विकास की राह खोल रहा है।

    इंफोसिस ने साफ किया है कि इस कैंपस में पंजाब के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी पंजाब के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगी, ताकि हमारे नौजवान नई तकनीकों में माहिर होकर अच्छी नौकरियां हासिल कर सकें। जरूरत पड़ने पर कुछ विशेषज्ञ बाहर से लाए जा सकते हैं, लेकिन फोकस हमेशा पंजाबी प्रतिभा पर रहेगा। यह प्रयास न केवल ब्रेन ड्रेन को रोकेगा, बल्कि पंजाब के युवाओं को अपने ही राज्य में उज्ज्वल भविष्य बनाने का मौका देगा।

    इस परियोजना के साथ-साथ पंजाब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर काम कर रही है। पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (PSIEC) और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) नई सड़कें, बिजली के सब-स्टेशन और अन्य सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। इन सुधारों से न केवल इंफोसिस का कैंपस बल्कि पूरा मोहाली क्षेत्र आधुनिक और सुविधाजनक बनेगा। इस परियोजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2025 को गुरुपुरब के शुभ अवसर पर होगा, और यह चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरा होगा।

    चंडीगढ़ में इंफोसिस की पहले से मौजूदगी है, लेकिन मोहाली का यह नया कैंपस अपने आकार और आधुनिकता में उससे कहीं आगे होगा। यह परियोजना पंजाब को दिल्ली, नोएडा और अन्य उत्तरी शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर देगी। पंजाब सरकार का लक्ष्य साफ है – राज्य को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बनाना और उत्तर भारत में आईटी का सबसे मजबूत केंद्र स्थापित करना।

    पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा, “यह निवेश पंजाब के युवाओं और अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा है। हमारी सरकार इंफोसिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि यह परियोजना समय पर पूरी हो और पंजाब को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। ‘मिशन इन्वेस्टमेंट’ के तहत हम और भी कंपनियों को पंजाब लाएंगे। मेरे पंजाबी भाई-बहनों, यह आपकी सरकार का वादा है – हम मिलकर पंजाब को चमकाएंगे!”

    इंफोसिस का 300 करोड़ रुपये का निवेश और 2,500 से अधिक नौकरियां पंजाब के हर घर तक समृद्धि और खुशहाली पहुंचाने का वादा करती हैं। यह सिर्फ एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की प्रगति की कहानी है। अगर आप रोजगार, बेहतर जीवन और उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं, तो पंजाब आपका इंतजार कर रहा है। आइए, पंजाब सरकार के साथ मिलकर एक नया इतिहास रचें!

    पंजाब सरकार के बारे मेंपंजाब सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। ‘मिशन इन्वेस्टमेंट’ जैसी योजनाओं के जरिए हम निवेश आकर्षित कर रहे हैं, ताकि हर पंजाबी को रोजगार और समृद्धि मिले।