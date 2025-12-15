बाइक सवार दो लोगों को टिप्पर ने कुचला, दोनों की मौत, मोहाली में एयरपोर्ट चौक के पास हादसा

जागरण संवाददाता, मोहाली। एयरपोर्ट रोड पर टिप्पर की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव तंगोड़ी निवासी 37 वर्षीय संजू और बलौंगी निवासी 43 वर्षीय कुंवर पाल के रूप में हुई है।

संजू और कुंवर पाल एयरपोर्ट चौक के पास चाय बेचते थे। दोनों बाइक पर दुकान के लिए सामान लेने गए थे। सामान लेकर लौटते समय एयरपोर्ट चौक के पास ही पीछे से आए टिप्पर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।