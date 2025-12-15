Language
    बाइक सवार दो लोगों को टिप्पर ने कुचला, दोनों की मौत, मोहाली में एयरपोर्ट चौक के पास हादसा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर टिप्पर की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान संजू और कुंवर पाल के रूप में हुई है, जो चाय की टपरी लगा ...और पढ़ें

    मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर हुआ हादसा।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। एयरपोर्ट रोड पर टिप्पर की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव तंगोड़ी निवासी 37 वर्षीय संजू और बलौंगी निवासी 43 वर्षीय कुंवर पाल के रूप में हुई है।

    संजू और कुंवर पाल एयरपोर्ट चौक के पास चाय बेचते थे। दोनों बाइक पर दुकान के लिए सामान लेने गए थे। सामान लेकर लौटते समय एयरपोर्ट चौक के पास ही पीछे से आए टिप्पर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

    स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाॅक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टिप्पर चालक को हिरासत में ले लिया है। 