मोहाली के सिंघा देवी गांव में चोरी, बेटी की शादी अगले महीने, पाई-पाई जोड़कर बनाई थी पूंजी और गहने, एक ही रात में सबकुछ उड़ा ले गए चोर

संवाद सहयोगी, नयागांव। सिंघा देवी काॅलोनी में एक घर में घुसकर चोर सोने-चांदी के गहने और नकदी चुरा ले गए। परिवार ने यह सबकुछ बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखा था। बेटी की शादी अगले महीने है और तारीख नजदीक होने से परिवार की चिंता और बढ़ गई है। क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। इस मामले में रेखा नामक महिला ने पुलिस को शिकायत दी है।

रेखा ने बताया कि परिवार शादी की तैयारी के लिए गांव गया हुआ था। इसी दौरान वारदात हुई। उन्होंने बताया कि मेहनत-मजदूरी कर बेटी की शादी के लिए एक-एक पाई जोड़ी थी। वर्षों की मेहनत से जुटाई गई पूरी पूंजी और गहने चोरों ने एक ही रात में साफ कर दी। इतना ही नहीं, चोरों ने घर का सामान भी तहस-नहस कर दिया।