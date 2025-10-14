मोहाली के सिंघा देवी गांव में चोरी, बेटी की शादी अगले महीने, पाई-पाई जोड़कर बनाई थी पूंजी और गहने, एक ही रात में सबकुछ उड़ा ले गए चोर
मोहाली के सिंघा देवी गांव में एक परिवार के साथ चोरी की घटना हुई। उनकी बेटी की शादी अगले महीने होने वाली है, जिसके लिए उन्होंने पूंजी और गहने जमा किए थे। चोर एक ही रात में सब कुछ चुरा ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
संवाद सहयोगी, नयागांव। सिंघा देवी काॅलोनी में एक घर में घुसकर चोर सोने-चांदी के गहने और नकदी चुरा ले गए। परिवार ने यह सबकुछ बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखा था। बेटी की शादी अगले महीने है और तारीख नजदीक होने से परिवार की चिंता और बढ़ गई है। क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। इस मामले में रेखा नामक महिला ने पुलिस को शिकायत दी है।
रेखा ने बताया कि परिवार शादी की तैयारी के लिए गांव गया हुआ था। इसी दौरान वारदात हुई। उन्होंने बताया कि मेहनत-मजदूरी कर बेटी की शादी के लिए एक-एक पाई जोड़ी थी। वर्षों की मेहनत से जुटाई गई पूरी पूंजी और गहने चोरों ने एक ही रात में साफ कर दी। इतना ही नहीं, चोरों ने घर का सामान भी तहस-नहस कर दिया।
घटना के बाद परिवार सदमे में है और रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि बेटी की शादी समय पर संपन्न हो सके।
