मोहाली में अस्पताल से बाजार तक कुत्तों का खौफ, डॉग बाइलॉज कागजों में दफन; लापरवाह अफसरों पर भड़के लोग

संवाद सहयोगी, मोहाली। मोहाली में आवारा डाग की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहर के फेजों व सेक्टरों में भारी संख्या में आवारा डाग घूमते रहते है और मौका पाकर लाेगों व बच्चों पर हमला कर देते है।

मोहाली सिविल अस्पताल फेज-6 के जच्चा बच्चा केंद्र व इमरजेंसी में आवारा डाग की भरमार रहती है। यहां पर रात के समय आने वाले लोगों पर ये डाग कई बार हमला कर देते है। मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि मोहाली में डॉग बाइलॉज नियम लगा हुआ है लेकिन यह सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गया है। शहर में डाग की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। शहर का गांव मौली सेक्टरों से घिरा हुआ है यहां पर डाग की संख्या बहुत ज्यादा है।