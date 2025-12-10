भारत-दक्षिण अफ्रीका का होगा मैच, मुल्लांपुर स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक किया जाएगा डायवर्ट, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, मोहाली। मुल्लांपुर में बने नए अंतरराष्ट्रीय पीसीए स्टेडियम में वीरवार को भारत और दक्षिए अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के मद्देनजर दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दक्षिण मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे मुल्लांपुर–चंडीगढ़ बैरियर से बाएं मुड़कर बद्दी–कुराली रोड की ओर जाएं।

ओमैक्स शिप बिल्डिंग के पास से बाएं मुड़ने पर वाहन सीधे पीआर-7 (एयरपोर्ट रोड) में प्रवेश करेंगे, जहां से स्टेडियम रोड की तरफ पुनः बाएं मुड़कर स्टेडियम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में दर्शक मुल्लांपुर–चंडीगढ़ बैरियर से आगे बढ़ते हुए इको सिटी–1 टाउनशिप के निकट बाएं मुड़कर पीआर-6 रोड के माध्यम से भी स्टेडियम रोड तक पहुंच सकते हैं।



एयरपोर्ट रोड की ओर से आने वाले वाहनों को सलाह दी गई है कि वे पीआर-7 पर सीधे चलते हुए स्टेडियम रोड की ओर दाएं मुड़ें। चाहे वाहन बद्दी/कुराली रोड से आ रहे हों या कुराली की दिशा से पहुंच रहे हों, दोनों ही परिस्थितियों में दाएं मुड़कर स्टेडियम रोड में प्रवेश किया जा सकता है।



पीजीआई मध्य मार्ग से आने वाले दर्शकों से कहा गया है कि वे बद्दी–कुराली रोड की ओर बढ़ें और पीआर-7 (एयरपोर्ट रोड) पर आने के लिए बाएं मुड़ें। इसके बाद एयरपोर्ट रोड से स्टेडियम रोड की ओर पुनः बाएं मुड़कर सीधे स्टेडियम पहुंचा जा सकता है।