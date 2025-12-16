मसाज की आड़ में देह व्यापार, स्पा सेंटर पर मोहाली पुलिस का छापा, 8 युवतियां और 3 युवक हिरासत में लिए
जीरकपुर के पीरमुछल्ला क्षेत्र में पुलिस ने मसाज की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। ए-1 स्पा सेंटर पर छापा मारकर 8 युवतियों और 3 युवकों को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पीरमुछल्ला क्षेत्र में पुलिस ने मसाज की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने ए-1 नाम से चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारा। 8 युवतियों और 3 युव आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।
नायब तहसीलदार की मौजूदगी में बिल्डिंग को सील कर दिया गया। स्पा सेंटर के संचालक और प्रॉपर्टी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि ए-1 के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।
शिकायत के आधार पर देर रात पुलिस टीम ने स्पा सेंटर में छापा मारा। इस दौरान मौके पर मौजूद युवतियां और युवक आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस की पूछताछ और आसपास के लोगों से मिली जानकारी में सामने आया कि स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सभी 11 लोगों को हिरासत में ले लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।