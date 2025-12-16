मसाज की आड़ में देह व्यापार, स्पा सेंटर पर मोहाली पुलिस का छापा, 8 युवतियां और 3 युवक हिरासत में लिए

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पीरमुछल्ला क्षेत्र में पुलिस ने मसाज की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने ए-1 नाम से चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारा। 8 युवतियों और 3 युव आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नायब तहसीलदार की मौजूदगी में बिल्डिंग को सील कर दिया गया। स्पा सेंटर के संचालक और प्रॉपर्टी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि ए-1 के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।