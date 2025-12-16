Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मसाज की आड़ में देह व्यापार, स्पा सेंटर पर मोहाली पुलिस का छापा, 8 युवतियां और 3 युवक हिरासत में लिए

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    जीरकपुर के पीरमुछल्ला क्षेत्र में पुलिस ने मसाज की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। ए-1 स्पा सेंटर पर छापा मारकर 8 युवतियों और 3 युवकों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्पा सेंटर पर छापा मारने के दौरान पुलिस की टीम।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पीरमुछल्ला क्षेत्र में पुलिस ने मसाज की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने ए-1 नाम से चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारा। 8 युवतियों और 3 युव आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नायब तहसीलदार की मौजूदगी में बिल्डिंग को सील कर दिया गया। स्पा सेंटर के संचालक और प्रॉपर्टी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज  किया गया। एसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि ए-1 के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।

    शिकायत के आधार पर देर रात पुलिस टीम ने स्पा सेंटर में छापा मारा। इस दौरान मौके पर मौजूद युवतियां और युवक आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस की पूछताछ और आसपास के लोगों से मिली जानकारी में सामने आया कि स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सभी 11 लोगों को हिरासत में ले लिया।