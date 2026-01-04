Language
    दुकानदार को व्हाट्सएप पर आई कॉल, सामने युवती ने उतारे कपड़े, इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें यह खबर

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:13 PM (IST)

    मोहाली के एक दुकानदार दमनदीप सिंह को फेसबुक पर दोस्ती कर एक युवती ने फंसाया। युवती ने वीडियो कॉल पर न्यूड होकर दमनदीप का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद म ...और पढ़ें

    वीडियो दिखाकर युवती ने दुकानदार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। दुकानदार को इंटरनेट मीडिया पर पहले दोस्ती कर फंसाया गया और बाद में उसका न्यूड वीडियो रिकाॅर्ड कर पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। दुकानदार दमनदीप सिंह की शिकायत पर स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दमनदीप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर उसकी बातचीत एक युवती से शुरू हुई। युवती ने अपना नाम सोनम जोशी बताया। कुछ समय बाद उसने उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया और बातचीत जारी रखी।

    एक रात अचानक युवती की वीडियो काॅल आई। काॅल उठाने पर युवती ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और उसे भी ऐसा करने के लिए कहा। जब उसने मना किया तो युवती जिद करने लगी, लेकिन उसने काॅल काट दिया। कुछ देर बाद युवती ने उसे एक वीडियो भेजी, जिसमें उसकी और युवती की वीडियो काॅल की अश्लील क्लिप थी।

    दमनदीप ने बताया कि युवती ने उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि यदि उसने 95 हजार रुपये नहीं दिए तो यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दी जाएगी और उसके फोन की पूरी काॅन्टेक्ट लिस्ट में भेज दी जाएगी।

    डर के कारण उसने युवती के भेजे स्कैनर पर 35 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी युवती उसे और पैसे देने के लिए दबाव बनाने लगी। परेशान होकर दमनदीप ने पुलिस को शिकायत दी।