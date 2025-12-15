Language
    मोहाली में कबड्डी कप के दौरान चली गोली, फैन बनकर आया हमलावर, सेल्फी लेते ही कर दी फायरिंग, मच गई भगदड़

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    मोहाली के सोहाना गांव में कबड्डी कप के दौरान बलराज राणा नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई। सेल्फी लेने के बहाने आए एक व्यक्ति ने बलराज पर फायरिंग की, जिससे ...और पढ़ें

    गोली चलने के बाद घटनास्थल पर जांच करती पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। गांव सोहाना में पिछले कई दिनों से आयोजित कबड्डी कप के दौरान व्यक्ति पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। यह घटना सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे घटी जिसमें जब सेल्फी लेने के बहाने आए एक व्यक्ति ने बलराज राणा नामक व्यक्ति पर गोली चला दी। जानकारी के अनुसार उर्फ बलराज राणा उर्फ राणा बल्लाचोर एक कबड्डी प्रमोटर है, जो विभिन्न जगह पर अपनी कबड्डी की टीम लेकर जाकर भाग लेते हैं। 

    वहीं सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गोली लगने के बाद बलराज राणा को फेज-8 स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बलराज राणा की कुछ हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। 
    गोली चलाने वाला व्यक्ति पहले बलराज राणा के पास सेल्फी लेने के लिए गया था।

    जैसे ही वह सैल्फी लेकर जाने लगा तो उसने अपने पास छिपी पिस्तौल से बलराज पर फायरिंग कर दी। इसके तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और फोरेंसिक टीम भी मौके पर जांच करने में जुट गई है। पुलिस द्वारा मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई है।