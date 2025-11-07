Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला मोहाली, धनाधन 35 गोलियां चली, हमलावरों ने खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    मोहाली के फेज-7 में देर रात फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दो हमलावरों ने एक घर पर लगभग 35 राउंड गोलियां चलाईं और गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाड़ी के बोनट और शीशे पर लगी गोलियाें के निशान।

    जागरण संवाददाता, मोहाली।  फेज-7 इलाके में वीरवार देर रात एक बड़ी फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दो हमलावर एक घर के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ करीब 35 राउंड गोलियां चलाईं। हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे भी तोड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलते ही मोहाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज अब सामने आ चुकी है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है।

    फेज़-11 थाना पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित हमला प्रतीत होता है। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भय का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।