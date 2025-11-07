ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला मोहाली, धनाधन 35 गोलियां चली, हमलावरों ने खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-7 इलाके में वीरवार देर रात एक बड़ी फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दो हमलावर एक घर के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ करीब 35 राउंड गोलियां चलाईं। हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे भी तोड़े।

घटना की सूचना मिलते ही मोहाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज अब सामने आ चुकी है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है।

फेज़-11 थाना पुलिस के अनुसार, यह एक सुनियोजित हमला प्रतीत होता है। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।