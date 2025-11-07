ड्यूटी पर जाने के लिए रैपिडो से बाइक बुक की, स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ा, सड़क पर गिरने से महिला सुरक्षाकर्मी की मौत

जागरण संवाददाता, मोहाली। ड्यूटी के लिए निकली एक सुरक्षाकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसने रैपिडो से बाइक बुक की थी और स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिड़ने से वह सड़क पर गिर गई। अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टरों ने सुरक्षाकर्मी को मृत घोषित कर दिया।

हादसा शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे सेक्टर-66 में हुआ। मृतका की पहचान फेज-6 निवासी बलजीत कौर के रूप में हुई, जोकि भागो इंस्टिट्यूट में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करती थीं। सुरक्षाकर्मी बाइक टैक्सी (रैपिडो) से अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। जब वह सेक्टर-66 स्थित शिशु निकेतन स्कूल के सामने पहुंची तो वहां स्पीड ब्रेकर पर बाइक उछलने से पीछे बैठी महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई।