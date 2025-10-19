मोहाली में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में लगाई आग, धुएं से बढ़ा प्रदूषण, लोग हो रहे परेशान, Diwali पर कोई भी ऐसी गुस्ताखी न करे

संवाद सहयोगी, मोहाली। शहर के फेज-1 बैरियर के पास गिर कूड़े में रविवार दोपहर को किसी ने आग लगा दी। इसके बाद भड़की आग से आसपास काफी धुआं फैल गया। वहां से गुजरने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। दीवाली पर प्रदूषण बढ़ने का खतरा है, जिसे रोकने के लिए लोगों को अहम भूमिका निभानी होगी। इस तरह की लापरवाही सभी के लिए परेशानी खड़ी करती है।

नगर निगम की ओर से इस स्थान पर गिरे कूड़े को पूरी तरह से साफ नहीं किया जाता। इस स्थान पर गिरे कूड़े के कारण काफी संख्या में बेसहारा पशु घूमते रहते हैं। ऐसे में किसी ने कूडे़ के ढेर में आग लगा दी। धुआं फैलने पर लोगों ने एमसी ऑफिस में शिकायत दी। वहीं, प्रशासन का प्रयास है कि प्रदूषण बढ़ने से रोका जा सके। लोगों से पटाखे न जलाने और कचरा न जलाने की अपील की है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और स्वस्थ वातावरण बना रहे।