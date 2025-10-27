Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मोहाली फेज-5 में डंपिंग प्लांट के खिलाफ जन आक्रोश, प्रदर्शन की तैयारी में बदबू और कूड़े से तंग स्थानीय लोग

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    मोहाली के फेज-5 में डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन महीने पहले बंद हुआ यह प्लांट रिहायशी इलाके के पास स्थित है। निवासियों का आरोप है कि प्लांट के कारण कूड़ा जमा होता है और बदबू फैलती है। निगम द्वारा प्लांट को फिर से खोलने की तैयारी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे हटाने की मांग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहाली के फेज-5 में डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोहाली। फेज-5 के पास नगर निगम मोहाली की ओर से रिहायशी इलाके के पास डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया था जिसका विरोध इलाके के लोगों की ओर से किया जा रहा है।इसी विरोध प्रदर्शनों के बाद तीन महीने पहले निगम की ओर से इस प्लांट पर ताला लगा दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाके के लोगों की ओर से अब कहा जा रहा है कि निगम की ओर से एक बार फिर से प्लांट को खोलने के लिए काम किया जा रहा है जिसका विरोध सोमवार शाम को इलाके के लोगों की ओर से किया जाएगा।

    लोगों का कहना है कि प्लांट के कारण कूड़ा सड़क पर जमा हो जाता है और बदबू से पूरे इलाके के लोग परेशान रहते है। लोगों का कहना है कि अगर निगम की ओर से फिर से इस प्लांट को खोलने का काम शुरु किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा और प्लांट को यहां से हटाने के प्रयास किए जाएंगे।

    फेज 5 के आरडब्ल्यूए सदस्यों की ओर से पहले भी अगस्त महीने में विरोध जताया गया था और कई दिनों तक प्लांट के सामने धरना लगाया गया था। जिसके बाद निगम कमिशनर की ओर से इस प्लांट को बंद करवाया गया था।