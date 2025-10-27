मोहाली फेज-5 में डंपिंग प्लांट के खिलाफ जन आक्रोश, प्रदर्शन की तैयारी में बदबू और कूड़े से तंग स्थानीय लोग

संवाद सहयोगी, मोहाली। फेज-5 के पास नगर निगम मोहाली की ओर से रिहायशी इलाके के पास डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया था जिसका विरोध इलाके के लोगों की ओर से किया जा रहा है।इसी विरोध प्रदर्शनों के बाद तीन महीने पहले निगम की ओर से इस प्लांट पर ताला लगा दिया गया था।

इलाके के लोगों की ओर से अब कहा जा रहा है कि निगम की ओर से एक बार फिर से प्लांट को खोलने के लिए काम किया जा रहा है जिसका विरोध सोमवार शाम को इलाके के लोगों की ओर से किया जाएगा।

लोगों का कहना है कि प्लांट के कारण कूड़ा सड़क पर जमा हो जाता है और बदबू से पूरे इलाके के लोग परेशान रहते है। लोगों का कहना है कि अगर निगम की ओर से फिर से इस प्लांट को खोलने का काम शुरु किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा और प्लांट को यहां से हटाने के प्रयास किए जाएंगे।