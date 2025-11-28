मोहाली में अनधिकृत फल-सब्जी वाली रेहड़ियां हटाई जाएं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने लिखा पत्र
मोहाली मार्केट कमेटी के चेयरमैन गोबिंदर मित्तल ने नगर निगम कमिश्नर और एसएसपी को पत्र लिखकर शहर में लग रही अनधिकृत फल और सब्जी की रेहड़ियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये रेहड़ी वाले मनमाने दाम वसूलते हैं और कचरा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। इन रेहड़ियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और इससे किसान मंडियों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। मार्केट कमेटी के चेयरमैन गोबिंदर मित्तल ने नगर निगम कमिश्नर और एसएसपी को पत्र लिखकर शहर के विभिन्न फेजों और सेक्टरों में सड़कों पर लग रही अनधिकृत फल और सब्जी की रेहड़ियों को हटाने की मांग की है।
चेयरमैन ने कहा कि यह देखा गया है कि कई जगहों पर रेहड़ी वाले मनमाने दाम लगाकर ग्राहकों से वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा बचा हुआ सड़ा-गला कचरा सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इन रेहड़ियों के कारण ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न होती है और सफाई का कोई ठोस प्रबंध न होने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह रेहड़ियां नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की सड़कों पर लगाई जाती हैं, लेकिन इनका कोई आधिकारिक रिकाॅर्ड दर्ज नहीं है।
न ही यह रेहड़ियां मार्केट कमेटी या नगर निगम में पंजीकृत हैं और न ही संबंधित विभागों को कोई शुल्क अदा करती हैं। इस वजह से यह पूरी तरह अनधिकृत हैं और इससे नियमित रूप से लगने वाली किसान मंडियों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
चेयरमैन गोबिंदर मित्तल ने मांग की है कि इन रेहड़ियों की पहचान कर जल्द से जल्द इन्हें हटाया जाए ताकि शहर में स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे।
