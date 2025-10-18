Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Mohali News चोरी और स्नैचिंग करने वाला गिरोह पकड़ा, कई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    पुलिस ने एंटी नारकोटिक सेल के साथ मिलकर मोबाइल फोन स्नैचिंग और बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 मोटरसाइकिलें और पांच मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरोह का सरगना गौरव मास्टर चाबी से बाइक चोरी करता था और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर स्नैचिंग करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गिरोह का सरगना लोगों की बाइक पर बैठकर निगरानी करता था और फिर मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस को समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एंटी नारकोटिक सेल और डेराबस्सी थाने की संयुक्त टीम ने मोबाइल स्नैचिंग और बाइक चोरी करने वाले तीन सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के पास से 10 मोटरसाइकिल (जिनमें से कई पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी) और चोरी किए गए पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना गौरव पहले लोगों की बाइक पर बैठकर निगरानी करता था और फिर मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता था। बाद में फर्जी नंबर लगाकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश में था, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपितों का रिमांड हासिल कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है।

    इस मामले में पंडवाला निवासी आदित्य कुमार ने शिकायत दी थी। उसने बताया था कि मुबारिकपुर शराब ठेके के पास से उसकी सिल्वर रंग की स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुबारिकपुर टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोका गया। चालक डेराबस्सी निवासी जसवीर सिंह उर्फ टिंकू बाइक के दस्तावेज नहीं दिखा सका और जांच में बाइक का नंबर फर्जी पाया गया। उसे गिरफ्तार कर बाइक जब्त की गई।

    पूछताछ में खुलासा हुआ कि जसवीर अपने साथियों गौरव कुमार और शुभम पांडे के साथ मिलकर स्नैचिंग और बाइक चोरी का गिरोह चला रहा था। गौरव और शुभम को भी मुबारिकपुर के पास से दो और फर्जी नंबर वाली स्प्लेंडर बाइकों के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरव और शुभम की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई सात बाइकें तथा एक बाइक की सीट के नीचे छिपाए गए पांच मोबाइल फोन बरामद किए। कुल मिलाकर गिरोह से 9 स्प्लेंडर और 1 यामाहा बाइक बरामद की गई है।