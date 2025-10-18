Mohali News चोरी और स्नैचिंग करने वाला गिरोह पकड़ा, कई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद

जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस को समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एंटी नारकोटिक सेल और डेराबस्सी थाने की संयुक्त टीम ने मोबाइल स्नैचिंग और बाइक चोरी करने वाले तीन सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के पास से 10 मोटरसाइकिल (जिनमें से कई पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी) और चोरी किए गए पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना गौरव पहले लोगों की बाइक पर बैठकर निगरानी करता था और फिर मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता था। बाद में फर्जी नंबर लगाकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश में था, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपितों का रिमांड हासिल कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है।

इस मामले में पंडवाला निवासी आदित्य कुमार ने शिकायत दी थी। उसने बताया था कि मुबारिकपुर शराब ठेके के पास से उसकी सिल्वर रंग की स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुबारिकपुर टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोका गया। चालक डेराबस्सी निवासी जसवीर सिंह उर्फ टिंकू बाइक के दस्तावेज नहीं दिखा सका और जांच में बाइक का नंबर फर्जी पाया गया। उसे गिरफ्तार कर बाइक जब्त की गई।