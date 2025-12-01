Language
    मोहाली में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पांच धरे, होंडा सिटी कार और दो बाइक बरामद

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    मोहाली पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की होंडा सिटी कार, एक मोटरसाइकिल और एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की अन्य गाड़ियों का पता लगाया जा सके।

    पुलिस ने मोहाली में वाहन चोर पकड़े। साथियों के बारे में पूछताछ।

    जागरण संवादादाता, मोहाली। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह के पांच शातिरों को गिरफ्तार कर एक होंडा सिटी कार और दो बाइक बरामद की हैं। यह कार्रवाई नवांशहर निवासी उमपाल की शिकायत पर हुई है।

    उमपाल की सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार चोरी हो गई थी। उनकी शिकायत पर मटौर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार को ट्रेस करना शुरू किया। जांच के दौरान गुरप्रीत सिंह, आकाश कुमार, रोहित कुमार, मोहित कुमार और करणवीर सिंह को गिरफ्तार किया। ये पांचों श्री फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले हैं।

    पांचों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया है, ताकि उनसे गहन पूछताछ की जा सके। गिरोह के अन्य शातिरों का पता लगाने और भी चोरी की गाड़ियों की बरामदगी की संभावना है। ब्र