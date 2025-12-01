मोहाली में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पांच धरे, होंडा सिटी कार और दो बाइक बरामद

जागरण संवादादाता, मोहाली। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह के पांच शातिरों को गिरफ्तार कर एक होंडा सिटी कार और दो बाइक बरामद की हैं। यह कार्रवाई नवांशहर निवासी उमपाल की शिकायत पर हुई है।

उमपाल की सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार चोरी हो गई थी। उनकी शिकायत पर मटौर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार को ट्रेस करना शुरू किया। जांच के दौरान गुरप्रीत सिंह, आकाश कुमार, रोहित कुमार, मोहित कुमार और करणवीर सिंह को गिरफ्तार किया। ये पांचों श्री फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले हैं।