मोहाली में धरने पर नर्सिंग स्टाफ, डायरेक्टर पर लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप, मामले ने पकड़ा तूल
फेज-6 स्थित मेडिकल काॅलेज में यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब का लंबे समय से शांति पूर्वक धरना जारी है। वीरवार सुबह मोहाली में ऑफ-ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ द्वारा शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान सुबह करीब 9 बजे संस्थान की डायरेक्टर प्रिंसिपल डाॅ. भवनीत भारती वहां पहुंचीं और नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर फाड़ दिए।
जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-6 स्थित मेडिकल काॅलेज में यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब का लंबे समय से शांति पूर्वक धरना जारी है। उन्होंने डायरेक्टर पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई है। वहीं, एसोसिएशन ने वीरवार को हुई एक घटना पर कड़ी निंदा जताई है।
एसोसिएशन के अनुसार वीरवार सुबह मोहाली में ऑफ-ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ द्वारा शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान सुबह करीब 9 बजे संस्थान की डायरेक्टर प्रिंसिपल डाॅ. भवनीत भारती वहां पहुंचीं और नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर फाड़ दिए।
एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि इस दौरान डाॅ. भारती ने ड्यूटी से बाहर बैठे नर्सिंग स्टाफ से अभद्र और अपमानजनक शब्दों में बात की। इसके बाद उन्होंने नर्सों को धरना उठाने के लिए भी कहा। यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन ने कहा कि मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ पिछले कुछ समय से जनहित को ध्यान में रखते हुए शांतमयी और जिम्मेदार तरीके से प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहा था, जिससे किसी मरीज या स्वास्थ्य सेवा में कोई बाधा नहीं आई थी।
