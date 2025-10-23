मोहाली में धरने पर नर्सिंग स्टाफ, डायरेक्टर पर लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप, मामले ने पकड़ा तूल

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-6 स्थित मेडिकल काॅलेज में यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब का लंबे समय से शांति पूर्वक धरना जारी है। उन्होंने डायरेक्टर पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई है। वहीं, एसोसिएशन ने वीरवार को हुई एक घटना पर कड़ी निंदा जताई है।

एसोसिएशन के अनुसार वीरवार सुबह मोहाली में ऑफ-ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ द्वारा शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान सुबह करीब 9 बजे संस्थान की डायरेक्टर प्रिंसिपल डाॅ. भवनीत भारती वहां पहुंचीं और नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर फाड़ दिए।