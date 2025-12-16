Language
    हमलावर राणा बल्लाचौरिया को मारने आए थे, पंजाबी गायक मनकीरत औलख नहीं थे टारगेट, मोहाली में हुए हत्याकांड में कई खुलासे

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    मोहाली में हुए हत्याकांड में अहम खुलासे हुए हैं। हमलावर राणा बल्लाचौरिया को मारने आए थे, पंजाबी गायक मनकीरत औलख टारगेट नहीं थे। मोहाली के एसएसपी ने प् ...और पढ़ें

    राणा बल्लाचौरिया की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।

    राणा बल्लाचौरिया हत्याकांड पर एसएसपी मोहाली ने की प्रेस कान्फ्रेंस, कई अहम खुलासे

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सोहाना में कबड्डी मैच के दौरान सोमवार शाम गोलियां मारकर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बल्लाचौरिया की हत्या के पीछे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का कोई लेना-देना नहीं है। हमलावर बल्लाचौरिया को मारने आए थे और मनकीरत औलख का कार्यक्रम में आना था, लेकिन वह इस हमले का टारगेट नहीं थे। यह जानकारी मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने दी। 

    प्रेस काॅन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों के नाम हैशटैग के साथ सामने आ रहे हैं, फिलहाल जांच में वही जिम्मेदार माने जा रहे हैं। घटना पर पहले से कई मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। अभी तक की गई जांच में सामने आया है कि घटना के समय काफी भीड़ थी। हमलावरों को रेकी का ज्यादा समय नहीं मिला। जब राणा बल्लाचौरिया को सेल्फी के लिए रोका गया, उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। 

    दो शूटरों के नाम आए सामने, जांच में जुटी 12 टीमें

    एसएसपी ने बताया कि वारदात में दो शूटर शामिल थे, आदित्य कपूर और करण पाठक नाम सामने आया है। शूटर अमृतसर के बजाए जा रहे और उन्होंरे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी। एक अन्य व्यक्ति अलग भूमिका में था। 30 बोर की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। मामले की जांच के लिए कुल 12 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें अमृतसर और दिल्ली की टीमें भी शामिल हैं। तकनीकी टीम अलग से काम कर रही है। 

    11 दिन पहले हुई थी शादी

    राणा बल्लाचौरिया कबड्डी खिलाड़ी थे। उनका हिमाचल के शाही परिवार से संबंध था। उनके परदादा ऊना के पास स्थित एक रियासत के राजा थे। राणा की शादी 11 दिन पहले ही हुई थी। 

     

     