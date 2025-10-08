मॉडल ने वकील को हनी ट्रैप में फंसाया, नजदीकियां बढ़ीं और विदेश यात्रा पर गए; निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर वसूले 2 करोड़

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली की मॉडलपारुलराणा पर मुंबई के एक नामी वकील को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे दो करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप लगा है। वकील की शिकायत पर गोरेगांव थाना पुलिस ने आरोपित माडल और उसके परिवार के सदस्यों समेत पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 308(2), 356(3), 61(2) के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह एफआइआर तीन अक्टूबर को दर्ज की गई। शिकायतकर्ता मुंबई के नामी वकील हैं और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से जुड़े मामलों की पैरवी करते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि पारुलराणा ने उन्हें झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी और आपत्तिजनक तस्वीरों के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपये ऐंठे। वकील विवाहित हैं और एक बच्चे के पिता हैं।