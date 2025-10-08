Language
    मॉडल ने वकील को हनी ट्रैप में फंसाया, नजदीकियां बढ़ीं और विदेश यात्रा पर गए; निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर वसूले 2 करोड़

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:23 PM (IST)

    मोहाली की मॉडल पारुल राणा पर मुंबई के एक वकील को हनीट्रैप में फंसाकर 2 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है। वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि पारुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया और बाद में ब्लैकमेल करने लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    मॉडल ने वकील को हनी ट्रैप में फंसाया। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, मोहालीमोहाली की मॉडलपारुलराणा पर मुंबई के एक नामी वकील को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे दो करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप लगा है। वकील की शिकायत पर गोरेगांव थाना पुलिस ने आरोपित माडल और उसके परिवार के सदस्यों समेत पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 308(2), 356(3), 61(2) के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

     यह एफआइआर तीन अक्टूबर को दर्ज की गई। शिकायतकर्ता मुंबई के नामी वकील हैं और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से जुड़े मामलों की पैरवी करते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि पारुलराणा ने उन्हें झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी और आपत्तिजनक तस्वीरों के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपये ऐंठे। वकील विवाहित हैं और एक बच्चे के पिता हैं।

     उन्होंने बताया कि उनकी पारुल से मुलाकात मई 2024 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शुरुआत में पारुल ने रिश्तेदार की बीमारी का हवाला देकर 2.5 लाख रुपये मांगे, फिर अपने मॉडलिंगकरियर के लिए और 2.5 लाख रुपये की मांग की। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वह साथ विदेश यात्रा पर भी गए। बाद में पारुल लगातार पैसों की मांग करने लगी। जब वकील ने इनकार किया तो उसने उनकी निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर धमकाना शुरू कर दिया।