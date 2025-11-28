एक हफ्ते में काम शुरू करो, नहीं तो कर दिए जाओगे ब्लैकलिस्ट, मोहाली में ठेकेदारों को मेयर की कड़ी चेतावनी
मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराज़गी जताते हुए कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने ठेकेदारों को एक सप्ताह के भीतर काम शुरू करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मेयर ने कहा कि वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी काम शुरू नहीं होने से जनता में रोष है। शहरवासियों ने मेयर के इस कदम का स्वागत किया है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। नगर निगम मोहाली में विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार और लगातार बढ़ती शिकायतों से नाराज मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने सख्त तेवर अपनाते हुए कमिश्नर को पत्र लिखा है।
मेयर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठकों में पास हो चुके और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेकेदारों को आवंटित सभी विकास कार्यों को हर हाल में एक सप्ताह के अंदर शुरू करना होगा। अगर ठेकेदारों ने निर्धारित समय में भी काम शुरू नहीं किया तो अगली हाउस मीटिंग में उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव लाया जाएगा।
पत्र में मेयर ने लिखा है कि शहरवासियों और सभी पार्षदों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि वर्क आर्डर जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हो रहा। निविदाएं पास हुई, बजट मिला, अनुमान बने, फिर भी अज्ञात कारणों से विकास कार्य लटके हुए हैं। इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जनता में भारी रोष है।
20 मार्च को ही जारी हुए थे वर्क ऑर्डर
पार्कों का विकास एवं रखरखाव, पेवर ब्लाॅक लगाना, कर्ब-चैनल की मरम्मत, साधारण सड़क मरम्मत परियोजनाएं, योग शेड निर्माण और धर्मशाला निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वर्क आर्डर 20 मार्च को ही जारी कर दिए गए थे।
इसके बावजूद कई स्थानों पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है। मेयर ने इस पूरे मामले को अत्यंत जरूरी श्रेणी में रखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चीफ इंजीनियर को भी अलग से पत्र भेजकर जवाबदेही तय करने को कहा गया है।
अब सभी की नजरें अगले सात दिनों पर टिकी हैं। सूत्रों के अनुसार यदि इस बार भी काम शुरू नहीं हुआ तो अगली हाउस मीटिंग में ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। शहरवासियों ने मेयर के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही विकास कार्यों में तेजी आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।