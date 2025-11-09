गलत इरादे से चार साल की बच्ची को उठा ले गया, झाड़ियों के पीछे रोने की आवाज सुन पहुंच गए ग्रामीण, दरिंदे को जमकर पीटा

जागरण संवाददाता, मोहाली। क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने चार साल की मासूम बच्ची को गलत इरादे से झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने की कोशिश की। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंच गए और युवक की जमकर पिटाई की।

बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक अख्तर अली मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और मुल्लांपुर के गांव होशियारपुर में रह रहा था। वह बच्ची को किसी बहाने से अपने साथ ले गया था। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसके माता-पिता और गांव के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की।

तलाशी के दौरान झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि आरोपित बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे वहीं पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की।