Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गलत इरादे से चार साल की बच्ची को उठा ले गया, झाड़ियों के पीछे रोने की आवाज सुन पहुंच गए ग्रामीण, दरिंदे को जमकर पीटा

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:42 PM (IST)

    मोहाली में एक युवक ने चार साल की बच्ची को झाड़ियों में ले जाकर गलत काम करने की कोशिश की। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और युवक को पकड़कर पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। युवक के चंगुल से बचाया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने चार साल की मासूम बच्ची को गलत इरादे से झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने की कोशिश की। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंच गए और युवक की जमकर पिटाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक अख्तर अली मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और मुल्लांपुर के गांव होशियारपुर में रह रहा था। वह बच्ची को किसी बहाने से अपने साथ ले गया था। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसके माता-पिता और गांव के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की।

    तलाशी के दौरान झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि आरोपित बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे वहीं पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। आरोपित को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग है।