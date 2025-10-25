मोहाली में 11 हजार के लिए खूनी विवाद, पड़ोसी ने लाठी से किया युवक पर हमला; जांच में जुटी पुलिस
मोहाली के फेज-11 में पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया। लखन नाथ नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी बीरबल को दो साल पहले 11 हजार रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर बीरबल ने लखन पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-11 में गुरुवार सुबह पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल की पहचान लखन नाथ निवासी फेज-11 के रूप में हुई है। दो साल पहले दिए 11 हजार रुपए वापिस मांगने पर पड़ोसी ने लाठी से हमला कर दिया।
इस हमले में लखन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लखन पुलिस को दी जानकारी में बताया कि दो साल पहले उसने अपने पड़ोसी बिरबल को उसकी बेटी की शादी के लिए 11 हजार रुपये ब्याज पर उधार दिए थे। वीरवार सभ क़रीब सात बजे जब बीरबल, लखन के घर के सामने से गुजर रहा था। तब लखन ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए पैसे वापस मांगें , जिस पर पड़ोसी ने देने से इंकार कर दिया।
इसके बाद लखन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंचायत बुलाकर फैसला करवाया जाएगा। इससे कुछ देर बाद पड़ोसी ग़ुस्से में लखन के घर लाठी लेकर आया और उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले में लखन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने फेज-6 के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।
जांच में सामने आया कि घायल के सिर पर गंभीर चोटें आईं और करीब 12 टांके लगे हैं। वहीं घायल के कहने पर डाक्टर ने संबंधित थाना पुलिस को पूरी घटना की सूचना दे दी है। इस पर घायल के बयान दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
