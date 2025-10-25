मोहाली में 11 हजार के लिए खूनी विवाद, पड़ोसी ने लाठी से किया युवक पर हमला; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-11 में गुरुवार सुबह पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल की पहचान लखन नाथ निवासी फेज-11 के रूप में हुई है। दो साल पहले दिए 11 हजार रुपए वापिस मांगने पर पड़ोसी ने लाठी से हमला कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस हमले में लखन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लखन पुलिस को दी जानकारी में बताया कि दो साल पहले उसने अपने पड़ोसी बिरबल को उसकी बेटी की शादी के लिए 11 हजार रुपये ब्याज पर उधार दिए थे। वीरवार सभ क़रीब सात बजे जब बीरबल, लखन के घर के सामने से गुजर रहा था। तब लखन ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए पैसे वापस मांगें , जिस पर पड़ोसी ने देने से इंकार कर दिया।

इसके बाद लखन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंचायत बुलाकर फैसला करवाया जाएगा। इससे कुछ देर बाद पड़ोसी ग़ुस्से में लखन के घर लाठी लेकर आया और उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले में लखन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने फेज-6 के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।