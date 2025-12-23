मोहाली पुलिस ने लालड़ू में दबोचा नशा तस्कर, नशे के 2400 कैप्सूल बरामद, सप्लाई देने जा रहा था
मोहाली पुलिस ने लालड़ू में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर नशे के 2400 कैप्सूल बरामद किए हैं। नशा तस्कर की पहचान हिमाचल प्रदेश निवासी पंकज कुमार के रूप मे ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, लालड़ू। पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में मोहाली पुलिस ने लालड़ू के झारमड़ी बैरियर के पास एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नशे के 2400 कैप्सूल बरामद हुए हैं।
नशा तस्कर की पहचान हिमाचल प्रदेश के पंकज कुमार कुमार के रूप में हुई है, जोकि नशे के कैप्सूलों की सप्लाई देने आया था। थाना लालड़ू के सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी अंबाला–चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर झारमड़ी बैरियर के नजदीक वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान अंबाला की ओर से आ रही एक बस को रोका गया।
बस में सवार एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से नशे के 2400 कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नशीले कैप्सूल कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां सप्लाई किया जाना था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।