मोहाली पुलिस ने लालड़ू में दबोचा नशा तस्कर, नशे के 2400 कैप्सूल बरामद, सप्लाई देने जा रहा था

संवाद सहयोगी, लालड़ू। पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में मोहाली पुलिस ने लालड़ू के झारमड़ी बैरियर के पास एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नशे के 2400 कैप्सूल बरामद हुए हैं।

नशा तस्कर की पहचान हिमाचल प्रदेश के पंकज कुमार कुमार के रूप में हुई है, जोकि नशे के कैप्सूलों की सप्लाई देने आया था। थाना लालड़ू के सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी अंबाला–चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर झारमड़ी बैरियर के नजदीक वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान अंबाला की ओर से आ रही एक बस को रोका गया।