मोहाली के सोहाना में कबड्डी कप के दौरान फायरिंग, एक खिलाड़ी घायल, फोटो खिंचाने के बहाने आए पास

जागरण संवाददाता, मोहाली । पंजाब के मोहाली जिले के सोहाना इलाके में आयोजित एक कबड्डी कप प्रतियोगिता के दौरान अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में एक कबड्डी खिलाड़ी को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल लेजाया गया है। घायल खिलाड़ी की पहचान नवांशहर निवासी राणा बलाचोरिया के तौर पर हुई है।

जिस समय यह घटना घटी, कबड्‌डी मैच चल रहा था। मैच के दौरान अफरा-तफरी मच गई और खेल को तुरंत रोक दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिमलावर बलैरो कार में आए थे और फायरिंग कर मौके से भागने में कामयाब रहे।

हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।

मौके से 4 खोल मिले पुलिस के अनुसार, हमलावर राणा बलाचोरिया के पास फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। जैसे ही वह पास आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से 4 खोल बरामद किए हैं। राणा बलाचोरिया की हालत गंभीर बनी हुई है। गोलियां क्यों चलाई गई, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।

गायक मनकीरत ने भी पहुंचना था इवेंट में रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पंजाबी गायक मनकीरत औलख को इस कार्यक्रम में पहुंचना था, हालांकि फायरिंग की यह घटना उनके आने से पहले ही हो गई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस घटना और गायक की प्रस्तावित मौजूदगी के बीच किसी तरह के संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।