मोहाली में कबड्डी प्लेयर की हत्या करने वाले शूटरों का एनकाउंटर, खिलाड़ी के साथ सेल्फी लेने के बहाने मारी थी गोली
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या करने वाले शूटरों का एनकाउंटर हुआ। बदमाशों ने खिलाड़ी राणा बलाचौरिया सेल्फी लेने के बहाने गोली मारी थी। पंजाब पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के सोहाना गांव में 15 तारीख को कबड्डी मैच के दौरान प्रशंसक बनकर आए तीन युवकों ने सेल्फी के बहाने खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। पंजाब पुलिस ने शूटरों की पहचान की है, इनकी पहचान आदित्य और करण के रूप में हुई है। वहीं, आज अमृतसर में दोनों शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया है। यह एनकाउंटर कब और कैसे हुआ इसकी विस्तृत जानकारी आना बाकी है।
बीते मंगलवार एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया था कि हत्या में शामिल शूटरों की पहचान अमृतसर निवासी आदित्य कपूर उर्फ मख्खन और करण पाठक उर्फ डिफाल्टर करण के रूप में की गई है। दोनों बंबीहा गैंग के डोनी बल और लक्की पटियाल गैंग से जुड़े हैं। यह हत्या कबड्डी टूर्नामेंटों पर वर्चस्व कायम करने की साजिश का हिस्सा थी।
एसएसपी ने गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 12 विशेष टीमों का गठन कर उन्हें विभिन्न संभावित ठिकानों पर रवाना किया है। सएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने इंटरनेट मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज करते स्पष्ट किया कि इस हत्या का पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है। आदित्य पर 13 व करण पर दो केस हैं।
