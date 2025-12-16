Language
    मोहाली में कबड्डी प्लेयर की हत्या करने वाले शूटरों की हुई पहचान, मैच में फैंस बनकर आए थे; सेल्फी के बहाने मारी गोली

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में, पुलिस ने शूटरों की पहचान कर ली है। वे मैच के दौरान फैंस बनकर आए थे और सेल्फी लेने के बहाने उन्होंने ख ...और पढ़ें

    Hero Image

    कबड्डी खिलाड़ी व प्रमोटर राणा बलाचौरिया  (File Photo)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मोहाली के सोहाना गांव में सोमवार शाम कबड्डी मैच के दौरान प्रशंसक बनकर आए तीन युवकों ने सेल्फी के बहाने कबड्डी खिलाड़ी व प्रमोटर राणा बलाचौरिया की गोलियां मारकर हत्या कर दी। पंजाब पुलिस ने शूटरों की पहचान की है।

    एसएसपी मोहाली हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ी पर गोली चलाने वाले दो हमलावरों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमला कबड्डी वर्चस्व को लेकर किया गया था। इनमें दो शूटरों में आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करन पाठक शामिल हैं। ये दोनों शूटर अमृतसर के रहने वाले हैं और उन्होंने राणा को बाहर बुलाकर गोली मारी थी।

    फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

    बलाचौरिया के सिर व चेहरे पर एक-एक गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए। फेज-8 स्थित फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब दस दिन पहले ही राणा की शादी हुई थी। घटना सेक्टर-82 स्थित मैदान में हुई। यहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वेदवान स्पोर्ट्स क्लब कबड्डी कप करवा रहे हैं।

    बताया गया है हमलावर बोलेरो गाड़ी से आए थे व खुद को प्रशंसक बता सेल्फी के बहाने राणा के पास पहुंचे। सेल्फी लेते ही हमलावरों ने उस पर चार-पांच राउंड किए व हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बंबीहा गैंग ने पोस्ट में कहा है कि बलाचौरिया ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का साथ दिया था। हमने हत्या का बदला लिया है।

    मूलत: पंजाब के बलाचौर के राणा बलाचौरिया का पूरा नाम कंवर दिग्विजय सिंह है, एक साल पहले वे कबड्डी टीमों के प्रमोटर बने थे। ये एक्टर भी थे, सोहना में दो टीमें लाए थे। हालांकि, एसएपी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ा मामला नहीं था। यह सिर्फ कबड्डी में वर्चस्व को लेकर था। आगे इस बाबत जांच जारी है।