मोहाली में ज्वेलरी शाॅप से मैनेजर ने ही चुराए 1.28 करोड़ के गहने, पुलिस ने धर-दबोचा, पूरा माल किया बरामद

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-66 ए स्थित ज्वेलरी शाॅप जेशाइन सौक प्राइवेट लिमिटेड से एक करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये के सोने-हीरे के गहने चुराने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि शाॅप का अपना मैनेजर दीपक कुमार भारद्वाज निकला। खरड़ के सनी एन्क्लेव में रहने वाले दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया।

तीन नवंबर को मालिक विक्रम सिंह संधू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक नवंबर को कारोबार बंद करते समय सारा माल सेफ में रखा गया था। दो नवंबर को रविवार की छुट्टी थी। तीन नवंबर को शाॅप खोलने पर शटर का ताला टूटा मिला और सेफ खाली थी। गहनों के साथ डीवीआर, 60 हजार रुपये नकद और ईपीएबीएक्स मशीन भी गायब थी।

सीआईए और थाना आईटी सिटी की टीमों ने वारदात का राजफाश किया है। दीपक पिछले 4 साल से मैनेजर था और उसने ही पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने उसके घर से 48 कान के टाॅप्स, 61 मंगलसूत्र, 9 रिंग, 4 पेंडेंट, 2 नेकलेस, 2 चूड़ियां समेत सारे गहने बरामद कर लिए।