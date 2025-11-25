Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली में ज्वेलरी शाॅप से मैनेजर ने ही चुराए 1.28 करोड़ के गहने, पुलिस ने धर-दबोचा, पूरा माल किया बरामद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    मोहाली में एक ज्वेलरी शाॅप के 1.28 करोड़ रुपये के गहने मैनेजर ने ही चुराए थे। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए सारे गहने बरामद कर लिए। आरोपित खरड़ के सनी एन्क्लेव का रहने वाला दीपक भारद्वाज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीवीआर बरामद की जानी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले मैनेजर दीपक भारद्वाज को लेकर जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-66 ए स्थित ज्वेलरी शाॅप जेशाइन सौक प्राइवेट लिमिटेड से एक करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये के सोने-हीरे के गहने चुराने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि शाॅप का अपना मैनेजर दीपक कुमार भारद्वाज निकला। खरड़ के सनी एन्क्लेव में रहने वाले दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन नवंबर को मालिक विक्रम सिंह संधू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक नवंबर को कारोबार बंद करते समय सारा माल सेफ में रखा गया था। दो नवंबर को रविवार की छुट्टी थी। तीन नवंबर को शाॅप खोलने पर शटर का ताला टूटा मिला और सेफ खाली थी। गहनों के साथ डीवीआर, 60 हजार रुपये नकद और ईपीएबीएक्स मशीन भी गायब थी।

    सीआईए और थाना आईटी सिटी की टीमों ने वारदात का राजफाश किया है। दीपक पिछले 4 साल से मैनेजर था और उसने ही पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने उसके घर से 48 कान के टाॅप्स, 61 मंगलसूत्र, 9 रिंग, 4 पेंडेंट, 2 नेकलेस, 2 चूड़ियां समेत सारे गहने बरामद कर लिए।

    आरोपित पुलिस रिमांड पर है। डीवीआर और ईपीएबीएक्स मशीन भी जल्द बरामद हो जाएगी। एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी ने बेहद चालाकी से वारदात की थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला सुलझ गया और पूरा माल बरामद हो गया।