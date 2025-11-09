Language
    मोहाली में होटल मालिक के बेटे पर बरसाई गोलियां, भागकर बचाई जान, हरियाणा के गैंगस्टर का आ रहा नाम

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    मोहाली में दिनदहाड़े एक होटल मालिक के बेटे पर बाइक सवार बदमाश ने गोलियां चलाईं। युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में हरियाणा के एक गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, जिसे युवक पहचानने का दावा कर रहा है। गोलीबारी से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    हाईवे पर होटल एमएम क्राउन के सामने चली गोलियां।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। एक बार फिर गोलियाें की गूंज से मोहाली दहल गया। बाइक पर आए बदमाश ने होटल मालिक के बेटे पर गोलियां बरसाई, जिसने भागकर जान बचाई। इसमें हरियाणा के एक गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है। यमुनानगर निवासी होटल मालिक के बेटे का दावा है कि वह गैंगस्टर को जानता है। 

    यह वारदाता रविवार को दिनदहाड़े होटल एमएम क्राउन के सामने हुई, जिससे दहशत फैल गई। लोग भी इधर-उधर भागते नजर आए। गोलियां लगने से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है।

     