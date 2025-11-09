मोहाली में होटल मालिक के बेटे पर बरसाई गोलियां, भागकर बचाई जान, हरियाणा के गैंगस्टर का आ रहा नाम

मोहाली में दिनदहाड़े एक होटल मालिक के बेटे पर बाइक सवार बदमाश ने गोलियां चलाईं। युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में हरियाणा के एक गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, जिसे युवक पहचानने का दावा कर रहा है। गोलीबारी से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

हाईवे पर होटल एमएम क्राउन के सामने चली गोलियां।