Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली जिम ट्रेनर फायरिंग मामला: विक्की ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोला-गुनाहगारों को बचा रही है पुलिस

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:25 PM (IST)

    मोहाली में जिम ट्रेनर विक्की पर हुई फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है। विक्की ने चंडीगढ़ पुलिस पर ऋतिक भारद्वाज और अमन को फंसाने का आरोप लगाया है। विक्की का दावा है कि असली गुनहगार विकास और भोलू हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। विक्की ने पुलिस पर हफ्ता वसूली का भी आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिम ट्रनेर विक्की ने चंडीगढ़ पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

    वेद शर्मा, मोहाली। मोहाली के फेज-2 में वीरवार सुबह जिम ट्रेनर पर हुई फायरिंग के मामले में नया मोड़ आ गया है। घायल जिम ट्रेनर ने चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनर विक्की का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस ने जिस ऋतिक भारद्वाज और अमन ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर गोली चलाने की जिम्मेदारी ली थी, असल में वह गुनहगार नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोली चलाने वालों को वह अच्छी तरह से पहचानता है। जेल में बैठे हुए विकास और भोलू को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल के मुलाजिमों की मिली भगत से हो रहा है। पकड़े गए दोनों युवकों से उसकी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों असली आरोपितों को बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने इन दो युवकों को फंसाया गया है।

    आरोपितों से हफ्ता वसूली करती है चंडीगढ़ पुलिस

    जिम ट्रेनर विक्की ने चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस का एक मुलाजिम इस साल जिसमें शामिल है, जो आरोपितों से हफ्ता वसूली का काम करता है। उसी ने एक प्लान के तहत इन दोनों युवकों को फंसाया है। क्योंकि आरोपित भोलू का भी इस इलाके में होटल है और मेरे दोस्त बीरू के होटल खोलने की वजह से उनके काम में कमी आ गई थी। जिस वजह से वह पिछले कई दिनों से रंजिश पालकर बैठे हुए थे और छोटी-छोटी बात पर लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते थे। विक्की ने यह भी दावा किया है कि पुलिस मेरा मोबाइल लेकर देख सकती है कि मैं पकड़े गए दोनों युवकों के संपर्क में नहीं था, न ही मेरी कभी उनसे कोई बात हुई है।

    यह था मामला

    वीरवार सुबह करीब 5:00 बजे मोहाली के फेज-2 में अपनी गाड़ी में बैठे जिम ट्रेनर विक्की पर दो बाइक सवार युवकों ने जाबरतोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें विक्की के पैर में चार गोलियां लगी थी। जिसे मोहाली के फेज 6 अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। बाद में उसकी स्थिति को देखते हुए उसे चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया गया था।

    विक्की पर गोली चलाने के बाद दोनों आरोपितों ने चंडीगढ़ के होटल के बाहर भी फायरिंग की थी। यह होटल विक्की के दोस्त बीरू और उसकी पार्टनरशिप में चलता है। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर दो युवकों ने गोली चलाने की जिम्मेदारी ली थी। जिनको ऑपरेशन सेल ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं विक्की और उसके परिवार की तरफ से इस मामले में जेल में बंद विकास और भोलू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने बताया था कि पिछले कई दिनों से उनकी तरफ से उसे धमकी दी जा रही है।