मोहाली जिम ट्रेनर फायरिंग मामला: विक्की ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोला-गुनाहगारों को बचा रही है पुलिस

मोहाली में जिम ट्रेनर विक्की पर हुई फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है। विक्की ने चंडीगढ़ पुलिस पर ऋतिक भारद्वाज और अमन को फंसाने का आरोप लगाया है। विक्की का दावा है कि असली गुनहगार विकास और भोलू हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। विक्की ने पुलिस पर हफ्ता वसूली का भी आरोप लगाया है।

वेद शर्मा, मोहाली। मोहाली के फेज-2 में वीरवार सुबह जिम ट्रेनर पर हुई फायरिंग के मामले में नया मोड़ आ गया है। घायल जिम ट्रेनर ने चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनर विक्की का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस ने जिस ऋतिक भारद्वाज और अमन ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर गोली चलाने की जिम्मेदारी ली थी, असल में वह गुनहगार नहीं है।

गोली चलाने वालों को वह अच्छी तरह से पहचानता है। जेल में बैठे हुए विकास और भोलू को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल के मुलाजिमों की मिली भगत से हो रहा है। पकड़े गए दोनों युवकों से उसकी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों असली आरोपितों को बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने इन दो युवकों को फंसाया गया है।

आरोपितों से हफ्ता वसूली करती है चंडीगढ़ पुलिस जिम ट्रेनर विक्की ने चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस का एक मुलाजिम इस साल जिसमें शामिल है, जो आरोपितों से हफ्ता वसूली का काम करता है। उसी ने एक प्लान के तहत इन दोनों युवकों को फंसाया है। क्योंकि आरोपित भोलू का भी इस इलाके में होटल है और मेरे दोस्त बीरू के होटल खोलने की वजह से उनके काम में कमी आ गई थी। जिस वजह से वह पिछले कई दिनों से रंजिश पालकर बैठे हुए थे और छोटी-छोटी बात पर लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते थे। विक्की ने यह भी दावा किया है कि पुलिस मेरा मोबाइल लेकर देख सकती है कि मैं पकड़े गए दोनों युवकों के संपर्क में नहीं था, न ही मेरी कभी उनसे कोई बात हुई है।

यह था मामला वीरवार सुबह करीब 5:00 बजे मोहाली के फेज-2 में अपनी गाड़ी में बैठे जिम ट्रेनर विक्की पर दो बाइक सवार युवकों ने जाबरतोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें विक्की के पैर में चार गोलियां लगी थी। जिसे मोहाली के फेज 6 अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। बाद में उसकी स्थिति को देखते हुए उसे चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया गया था।