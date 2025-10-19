मोहाली में जिम संचालक पर गोली चलाने वालों ने पीजी में छिपा दी थी पिस्टल, पुलिस ने की बरामद, जेल में बंद बदमाश भाेलू पूरे खेल का मास्टरमाइंड

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-2 में जिम संचालक विक्की बाउंसर पर फायरिंग करने वालों से मोहाली पुलिस ने तीसरी पिस्टल बरामद कर ली है। मुख्य आरोपित अमन चौहान और रितिक भारद्वाज उर्फ बिल्ला को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तो खुलासा किया कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई तीसरी पिस्तौल बुडैल के एक पीजी में छिपाई गई थी। पुलिस आरोपितों को साथ लेकर गई और वहां से पिस्टल बरामद की। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस पूरी साजिश को जेल में बंद बदमाश भोलू ने रचा था। जांच अधिकारी जसवंत सिंह ने इस खुलासे की पुष्टि की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

25 सितंबर 2025 को आरोपितों ने पहले मोहाली और फिर चंडीगढ़ के होटल के बाहर फायरिंग की थी। उस समय चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल ने दावा किया था कि उन्होंने आरोपितों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद में सामने आया कि आरोपित खरड़ सीआईए टीम से बचने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। ऑपरेशन सेल ने दो पिस्तौलें बरामद की थीं, लेकिन अदालत में बताया गया कि वह फायरिंग में इस्तेमाल नहीं हुई थी।